Danilo Pereira defendeu o NEC Nijmegen por empréstimo - Divulgação / Instagram @danilo_pereira

Danilo Pereira defendeu o NEC Nijmegen por empréstimoDivulgação / Instagram @danilo_pereira

Publicado 14/07/2026 23:04 | Atualizado 14/07/2026 23:56

Rio - O Botafogo está em negociações pela contratação do atacante Danilo Pereira, que pertence ao Rangers, da Escócia. A informação foi divulgada primeiro pela 'Sky Sports'.

As negociações são por um empréstimo com opção de compra. No futebol brasileiro, o atacante passou por bases de Corinthians, Ponte Preta, Vasco e Santos.

Posteriormente, ele foi para o Ajax (HOL), onde se profissionalizou. Na Holanda, ele ainda passou por FC Twente (por empréstimo) e Feyenoord antes de se transferir para o Rangers, da Escócia, em julho de 2023.

Em fevereiro deste ano, ele foi anunciado como reforço do NEC Nijmegen (HOL), onde atuou por empréstimo. Por lá, Danilo Pereira disputou 12 partidas, anotou um gol e deu uma assistência.