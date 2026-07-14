Danilo Pereira defendeu o NEC Nijmegen por empréstimoDivulgação / Instagram @danilo_pereira
Botafogo negocia a contratação de atacante Danilo Pereira
Jogador pertence ao Rangers, da Escócia
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