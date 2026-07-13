Domingos Andrade, do Porto - Reprodução / Instagram

Domingos Andrade, do PortoReprodução / Instagram

Publicado 13/07/2026 21:32 | Atualizado 13/07/2026 21:33

Rio - O Botafogo avançou na negociação com o Porto B e está perto de fechar a contratação do volante Domingos Andrade. O angolano deve viajar ao Brasil nesta semana para que a operação seja concluída.

O negócio será fechado em 1,5 milhão de euros fixos (R$ 8,75 milhões), além de 500 mil euros por objetivos alcançados (R$ 2,9 milhões). As informações foram divulgadas primeiro pelo jornal 'Record', de Portugal.

Ele chegará para uma posição que está prestes a precisar de reforço. Afinal, o São Paulo está perto de anunciar a contratação do volante Newton.

Domingos foi revelado pelo clube angolano Interclube. O jogador também acumula passagens por Sporting e Felgueiras até chegar ao Porto, em 2024.