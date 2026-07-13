Domingos Andrade, do PortoReprodução / Instagram

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João Alexandre Borges
Rio - O Botafogo avançou na negociação com o Porto B e está perto de fechar a contratação do volante Domingos Andrade. O angolano deve viajar ao Brasil nesta semana para que a operação seja concluída.
O negócio será fechado em 1,5 milhão de euros fixos (R$ 8,75 milhões), além de 500 mil euros por objetivos alcançados (R$ 2,9 milhões). As informações foram divulgadas primeiro pelo jornal 'Record', de Portugal.
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Ele chegará para uma posição que está prestes a precisar de reforço. Afinal, o São Paulo está perto de anunciar a contratação do volante Newton.
Domingos foi revelado pelo clube angolano Interclube. O jogador também acumula passagens por Sporting e Felgueiras até chegar ao Porto, em 2024.