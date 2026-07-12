Lateral-esquerdo Paulinho já chegou ao Rio pra assinar contrato - Divulgação / Midtjylland

Lateral-esquerdo Paulinho já chegou ao Rio pra assinar contratoDivulgação / Midtjylland

Publicado 12/07/2026 15:10

Rio - O Botafogo avançou nas negociações e está muito perto de oficializar a contratação do lateral-esquerdo Paulinho para o segundo semestre. Segundo informações do 'Canal do TF', o defensor de 31 anos já está no Rio de Janeiro para realizar exames médicos e assinar contrato. Livre no mercado após o fim do vínculo com o Midtjylland, da Dinamarca, ele chegará sem custos de transferência.



Antes de registrar o jogador e os demais reforços, porém, o Alvinegro precisa solucionar duas pendências junto à Fifa que impedem novas inscrições. O clube cumpre um transfer ban pela dívida na contratação de Jordan Barrera, junto ao Junior Barranquilla, da Colômbia, além de outra sanção por multas administrativas ainda não quitadas.



Esta é a segunda investida do Glorioso por Paulinho na temporada. No início do ano, a diretoria tentou antecipar sua chegada, mas o Midtjylland exigiu 500 mil euros (cerca de R$ 3 milhões) para liberá-lo seis meses antes do fim do contrato, inviabilizando o negócio.



Na última temporada, o defensor disputou 28 partidas, marcou três gols e distribuiu duas assistências. Antes de atuar por sete anos na equipe dinamarquesa, passou por Santo André, Santos, Boa Esporte e Bahia.

