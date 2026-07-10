Franclim vai seguir no GloriosoVitor Silva / Botafogo
Franclim faz testes no Botafogo e tenta encontrar nova formação ideal
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Telles celebra presença em homenagem ao lado de ídolos do Botafogo
Lateral ganhou espaço no hall de acesso ao campo do Estádio Nilton Santos
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Botafogo faz proposta por volante angolano que joga em Portugal
Domingos Andrade tem 23 anos e atua no Porto B
Renovação de Alex Telles deve avançar nos próximos meses
Lateral é um dos principais nomes do elenco
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