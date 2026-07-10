Franclim vai seguir no Glorioso - Vitor Silva / Botafogo

Franclim vai seguir no GloriosoVitor Silva / Botafogo

Publicado 10/07/2026 14:50

Rio - Em reta final de preparação para a sequência da temporada, o técnico Franclim Carvalho aproveitou os jogos-treino contra Bonsucesso e Sampaio Corrêa para realizar testes no Botafogo. O treinador português dividiu o grupo e definiu uma nova formação ideal para o segundo semestre de 2026.

No primeiro jogo do dia, os reservas venceram o Bonsucesso por 4 a 1. O técnico Franclim Carvalho deu chance para os jovens e viu Lucas Emanuel, destaque do sub-17, marcar dois gols. Outros jogadores da categoria que receberam chances foram o zagueiro Herick e o volante Victor Hugo, segundo o "ge".

Com o futuro indefinido, Montoro atuou junto com o time considerado reserva. O Botafogo enfrentou o Bonsucesso escalado com: Raul; Mateo Ponte, Anthony, Herick e Marçal; Victor Hugo, Arthur Novaes, Montoro e Barrera; Lucas Emanuel e Kadir.



Já na segunda atividade do dia, o time considerado titular empatou com o Sampaio Corrêa. Franclim Carvalho escalou o Botafogo com: Léo Linck; Vitinho, Justino, Ferraresi e Alex Telles; Huguinho, Medina, Lucas Villalba e Kauan Toledo; Arthur Cabral e Matheus Martins.

Embora seja a nova base para a sequência da temporada, o novo time titular pode ter mudanças até a retomada do calendário. Afinal, o Botafogo encaminhou as contratações do goleiro Warleson e do zagueiro Lucas Monzón, além de ter feito proposta pelo volante angolano Domingos Andrade, do Porto B, de Portugal.

Por outro lado, o Botafogo deve sofrer baixas. O volante Newton, por exemplo, já foi liberado para acertar com o São Paulo. A negociação envolve a permanência em definitivo do zagueiro Ferraresi. Já o volante Danilo, por sua vez, tem o futuro indefinido, mas a tendência é de que seja negociado.