Domingos Andrade, do PortoReprodução / Instagram

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Gabriel Salotti
O Botafogo fez uma proposta pelo volante angolano Domingos Andrade, do Porto B. Os valores giram em torno de 1,2 milhão de euros (cerca de R$ 7,02 milhões), de acordo com o jornal português 'Record'.

As partes estão em negociação, mas a tendência é que o jogador de 23 anos seja liberado em breve para assinar o vínculo.
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Domingos foi revelado pelo clube angolano Interclube em 2019. Desde então, acumula passagens por Sporting e Felgueiras até chegar ao Porto, em 2024. O atleta tem sido uma peça recorrente no time B do clube, que disputa a segunda divisão do país.

As tratativas acontecem em um momento que o Botafogo se vê com chances de perder Danilo, um dos pilares no meio-campo. O Palmeiras segue interessado na contratação do jogador e ofereceu R$ 120 milhões, além do zagueiro Naves, em troca do volante.