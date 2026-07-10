Domingos foi revelado pelo clube angolano Interclube em 2019. Desde então, acumula passagens por Sporting e Felgueiras até chegar ao Porto, em 2024. O atleta tem sido uma peça recorrente no time B do clube, que disputa a segunda divisão do país.
As tratativas acontecem em um momento que o Botafogo se vê com chances de perder Danilo, um dos pilares no meio-campo. O Palmeiras segue interessado na contratação do jogador e ofereceu R$ 120 milhões, além do zagueiro Naves, em troca do volante.
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