Alex Telles em treino do BotafogoVítor Silva/Botafogo
Telles celebra presença em homenagem ao lado de ídolos do Botafogo
Lateral ganhou espaço no hall de acesso ao campo do Estádio Nilton Santos
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