Alex Telles em treino do BotafogoVítor Silva/Botafogo

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João Alexandre Borges
Rio - Alex Telles não escondeu a alegria por ter ganhado um espaço no hall de acesso ao campo do Estádio Nilton Santos. Por meio de publicação em uma rede social, o lateral-esquerdo escreveu uma mensagem para celebrar a presença na homenagem. 
"Sentimento único em ver minha foto ao lado dessas lendas. Só agradecer a Deus por me permitir viver o extraordinário. Isso só me traz mais forças para continuar lutando com respeito e sabedoria, sabendo que estou no caminho certo", escreveu Alex Telles.
Na imagem no espaço, ele aparece ao lado de Loco Abreu e Zagallo, outros nomes que fizeram história com a camisa 13 do Botafogo.
Post de Alex Telles no story do Instagram - Reprodução / Instagram @alextelles13
Post de Alex Telles no story do InstagramReprodução / Instagram @alextelles13
O Botafogo anunciou a novidade na quinta-feira (9). Nesta sexta (10), o Alvinegro informou que a nova personalização do hall de acesso ficou pronta. "Celebrando grandes ídolos e a história do Glorioso, a área será inaugurada na próxima partida do Fogão, no dia 16, contra o Santos!", escreveu o perfil da SAF.
Alex Telles foi oficializado como reforço do Botafogo no início de setembro de 2024. Ele foi peça fundamental para as conquistas do Brasileirão e da Libertadores daquele ano.
O lateral, inclusive, fez de pênalti o segundo gol do Glorioso na vitória por 3 a 1 sobre o Atlético-MG na final da competição continental. O camisa 13 segue como peça importante do time, além de ser uma das lideranças do elenco.
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