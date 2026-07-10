Alex Telles em treino do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Alex Telles em treino do BotafogoVítor Silva/Botafogo

Publicado 10/07/2026 15:47 | Atualizado 10/07/2026 16:08

Rio - Alex Telles não escondeu a alegria por ter ganhado um espaço no hall de acesso ao campo do Estádio Nilton Santos . Por meio de publicação em uma rede social, o lateral-esquerdo escreveu uma mensagem para celebrar a presença na homenagem.

"Sentimento único em ver minha foto ao lado dessas lendas. Só agradecer a Deus por me permitir viver o extraordinário. Isso só me traz mais forças para continuar lutando com respeito e sabedoria, sabendo que estou no caminho certo", escreveu Alex Telles.

Na imagem no espaço, ele aparece ao lado de Loco Abreu e Zagallo, outros nomes que fizeram história com a camisa 13 do Botafogo.

Post de Alex Telles no story do Instagram Reprodução / Instagram @alextelles13

O Botafogo anunciou a novidade na quinta-feira (9). Nesta sexta (10), o Alvinegro informou que a nova personalização do hall de acesso ficou pronta. "Celebrando grandes ídolos e a história do Glorioso, a área será inaugurada na próxima partida do Fogão, no dia 16, contra o Santos!", escreveu o perfil da SAF.

Alex Telles foi oficializado como reforço do Botafogo no início de setembro de 2024 . Ele foi peça fundamental para as conquistas do Brasileirão e da Libertadores daquele ano.

O lateral, inclusive, fez de pênalti o segundo gol do Glorioso na vitória por 3 a 1 sobre o Atlético-MG na final da competição continental. O camisa 13 segue como peça importante do time, além de ser uma das lideranças do elenco.