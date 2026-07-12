Joaquin Correa durante treino do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Joaquin Correa durante treino do BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 12/07/2026 12:00

Rio - Sem espaço no Botafogo, Joaquín Correa tem o futuro indefinido. Fora dos planos do técnico Franclim Carvalho, o atacante argentino foi afastado e tem treinado separado do elenco. Apesar disso, ele ainda deseja permanecer no Alvinegro até o fim do contrato.

Joaquín Correa tem recebido sondagens, mas não pensa em sair. O Botafogo, por sua vez, vê a saída com bons olhos, já que o atacante argentino possui um dos maiores salários do elenco alvinegro e não conseguiu corresponder o investimento, de acordo com o "ge".

O cenário atual é de impasse. Joaquín Correa deseja cumprir o contrato e acredita que pode conquistar espaço e dar a volta por cima. O Botafogo, por outro lado, passa por um processo de reformulação por causa da crise financeira e entende que a saída aliviaria a folha salarial.

Contratado em julho do ano passado, Joaquín Correa chegou ao Botafogo sem custos em meio a Copa do Mundo de Clubes. O atacante, que tem contrato até o fim de 2027, soma 41 jogos, sendo apenas 16 como titular, quatro gols e quatro assistências com a camisa alvinegra.