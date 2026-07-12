Joaquin Correa durante treino do BotafogoVitor Silva / Botafogo
Sem espaço, Joaquín Correa tem o futuro indefinido no Botafogo
Atacante treina separado, mas deseja permanecer
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