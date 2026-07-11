Chris Ramos ficou devendo no Botafogo e só marcou cinco gols - Vítor Silva/Botafogo

Chris Ramos ficou devendo no Botafogo e só marcou cinco golsVítor Silva/Botafogo

Publicado 11/07/2026 21:48

O Botafogo continua com a reformulação para o segundo semestre e, enquanto trabalha para a chegada de reforços, abre espaço no elenco. Com reservas fora dos planos, a diretoria da SAF encaminhou os empréstimos de Chris Ramos e Nathan Fernandes.



atacante espanhol foi recentemente comprado pelo Glorioso junto ao Getafe, por causa de meta batida no contrato. E um ano desde que chegou já deve retornar à Espanha.

, por causa de meta batida no contrato. E um ano desde que chegou já deve retornar à Espanha.

Isso porque o Real Oviedo acertou a sua contratação por empréstimo com opção de compra após uma temporada. A informação é do Canal do TF, confirmada por O DIA.



Chris Ramos assinou um contrato com o Botafogo até 2028, mas a tendência é que não atue mais, totalizando 21 partidas, com apenas cinco gols marcados e uma assistência. A expectativa é ao menos recuperar o valor investido na negociação de 2025, que poderia chegar a 3,5 milhões de euros (cerca de R$ 21 milhões).



Já Nathan Fernandes seguirá o mesmo caminho que o companheiro, mas irá para a Bulgária. O empréstimo será para o Ludogorets, que terá de comprá-lo ao fim do contrato, segundo o site 'ge'.

As saídas do Botafogo no segundo semestre de 2026

O atacante de 21 anos era um dos jogadores que treinava em separado do restante do elenco. Com uma sequência de lesões, não conseguiu boa sequência pelo Glorioso, tendo marcado apenas uma vez em 29 partidas.

Além dos dois, Matheus Nascimento foi vendido para o Grêmio e Bastos também deve sair, insatisfeito com os problemas financeiros da SAF. Já Newton está perto de ser negociado com o São Paulo.