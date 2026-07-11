Chris Ramos ficou devendo no Botafogo e só marcou cinco golsVítor Silva/Botafogo
Botafogo encaminha mais duas saídas de jogadores do elenco
Diretoria consegue negociar nomes que estavam fora dos planos do técnico Franclim Carvalho
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