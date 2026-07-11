Rio - O Botafogo vetou a liberação do atacante Kadir para defender a seleção do Panamá no Campeonato Sub-20 da Concacaf. A diretoria alvinegra decidiu manter o jogador integrado ao elenco durante o retorno aos torneios nacionais.
Entre os dias 24 de julho e 9 de agosto, o México receberá a competição que distribuirá vagas para a próxima Copa do Mundo da categoria.
Como o campeonato será disputado fora da Data Fifa, o Alvinegro optou por manter o panamenho à disposição da comissão técnica. Nesses casos, os clubes não são obrigados a liberar seus atletas.
Se fosse convocado, Kadir desfalcaria a equipe por pelo menos três rodadas do Campeonato Brasileiro. Ele ficaria fora dos confrontos contra Vitória e Grêmio, no Nilton Santos, além da partida diante do Cruzeiro, fora de casa.
Segundo a Federação Panamenha de Futebol (Fepafut), o Botafogo não foi o único a negar a liberação de um convocado. O meia Josué Vergara também teve sua apresentação à seleção vetada pelo Gent, da Bélgica.
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