Gabriel Batista, ex-goleiro do Flamengo - Reprodução / Instagram @_gabrielbatista01

Gabriel Batista, ex-goleiro do FlamengoReprodução / Instagram @_gabrielbatista01

Publicado 12/07/2026 21:30

Rio - O Botafogo está nos ajustes finais para repatriar o goleiro Gabriel Batista, revelado pelo Flamengo. Segundo informações da 'ESPN', o Glorioso desembolsará cerca de 1,5 milhão de euros (aproximadamente R$ 8,7 milhões) para adquirir 80% dos direitos econômicos do jogador de 28 anos, que defendeu o Santa Clara, de Portugal, nas últimas quatro temporadas.



Para concluir a negociação, o clube português permanecerá com 20% dos direitos do atleta e receberá, por empréstimo com opção de compra, o volante Bernardo Valim, de 20 anos, destaque da base alvinegra. O meio-campista será integrado ao sub-23 do Santa Clara.



Capitão e um dos principais nomes da equipe portuguesa nas últimas temporadas, Gabriel Batista deve realizar os exames médicos assim que os detalhes finais da operação forem concluídos.



Apesar do acordo encaminhado, o Botafogo ainda precisa regularizar a situação junto à Fifa para inscrever o goleiro e os demais reforços. O clube cumpre dois transfer bans: um relacionado à dívida na contratação de Jordan Barrera, junto ao Junior Barranquilla, da Colômbia, e outro por pendências envolvendo multas administrativas aplicadas pela entidade.

*Sob a supervisão de Theo Faria