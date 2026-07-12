Gabriel Batista, ex-goleiro do FlamengoReprodução / Instagram @_gabrielbatista01
Para concluir a negociação, o clube português permanecerá com 20% dos direitos do atleta e receberá, por empréstimo com opção de compra, o volante Bernardo Valim, de 20 anos, destaque da base alvinegra. O meio-campista será integrado ao sub-23 do Santa Clara.
Apesar do acordo encaminhado, o Botafogo ainda precisa regularizar a situação junto à Fifa para inscrever o goleiro e os demais reforços. O clube cumpre dois transfer bans: um relacionado à dívida na contratação de Jordan Barrera, junto ao Junior Barranquilla, da Colômbia, e outro por pendências envolvendo multas administrativas aplicadas pela entidade.
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