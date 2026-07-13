Danilo pode estar vivendo seus últimos momentos no Botafogo - Vitor Silva/Botafogo.

Danilo pode estar vivendo seus últimos momentos no BotafogoVitor Silva/Botafogo.

Publicado 13/07/2026 12:42

Rio - O volante Danilo, de 25 anos, não deverá continuar no Botafogo, e seu staff acredita que o Palmeiras deverá ser o destino do jogador. De acordo com informações do portal "GE", a situação do atleta deverá ser decidida nos próximos dias.

Com a pouca utilização de Danilo na Copa do Mundo, a possibilidade de uma transferência para o exterior foi reduzida. Além do Palmeiras, o Flamengo também tem interesse na contratação do volante.

No total, Danilo atuou em 44 minutos somando as entradas nos jogos contra Marrocos, Haiti, Japão e Noruega. O jogador não teve oportunidades na vitória sobre a Escócia por 3 a 0. Mesmo com as lesões de Lucas Paquetá e Raphinha, o volante não conseguiu um lugar no time titular. Na partida contra a Noruega, o jogador acabou sendo preterido por Gabriel Martinelli, que mesmo sendo atacante, substituiu o meia do Flamengo na equipe inicial.

Danilo chegou ao clube carioca no ano passado em operação de 22 milhões de euros (cerca de R$ 142,7 milhões na época), junto ao Nottingham Forrest, da Inglaterra. Neste ano, o volante atuou em 26 partidas e anotou 11 gols pelo Alvinegro.