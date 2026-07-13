Bandeira do Botafogo: SAF pode mudar de controle mais uma vezVítor Silva / Botafogo
Botafogo aciona gatilho que pode ajudar a destravar venda da SAF
Glorioso utilizou a cláusula para se tornar dono de 51% das ações
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Staff de Danilo crê em venda do Botafogo para o Palmeiras
Jogador, de 25 anos, não deve seguir no Alvinegro
Botafogo avança nas negociações para contratar goleiro ex-Flamengo
Alvinegro desembolsará R$ 8,7 milhões por 80% dos direitos de Gabriel Batista
Botafogo encaminha a contratação do lateral-esquerdo Paulinho
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Sem espaço, Joaquín Correa tem o futuro indefinido no Botafogo
Atacante treina separado, mas deseja permanecer
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