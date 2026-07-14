Montoro tem 19 anos - Vítor Silva / Botafogo

Montoro tem 19 anosVítor Silva / Botafogo

Publicado 14/07/2026 10:12





Inicialmente, o objetivo era vender o atleta por um valor entre 25 e 30 milhões de euros (entre R$ 146 milhões e R$ 175 milhões, na cotação atual), conforme o 'ge'. O jovem é monitorado de perto pelo River Plate e



LEIA MAIS: Botafogo está perto de fechar a contratação de Domingos Andrade Rio — O Botafogo está aguardando propostas oficiais pelo meia-atacante argentino Álvaro Montoro, de 19 anos. Ele é considerado um dos principais ativos do clube, ao lado de Danilo, e pode render uma bolada ao Alvinegro na janela de transferência.Inicialmente, o objetivo era vender o atleta por um valor entre 25 e 30 milhões de euros (entre R$ 146 milhões e R$ 175 milhões, na cotação atual), conforme o 'ge'. O jovem é monitorado de perto pelo River Plate e equipes europeias

Internamente, o jogador é considerado de qualidade, com um potencial de desenvolvimento alto devido à idade. Sendo assim, o Glorioso acredita que as propostas devem chegar em breve. A expectativa é arrecadar até 70 milhões de euros (cerca de R$ 408 milhões) com as vendas do argentino e Danilo.



O meia-atacante de 19 anos tem contrato com o Botafogo até o fim de 2029. Está no Alvinegro desde junho de 2025 e no total, acumula seis gols e seis assistências com a camisa alvinegra.