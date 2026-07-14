Danilo desperta o interesse de vários clubes e tem futuro indefinido no Botafogo - Reprodução / Instagram @danilo.8

Danilo desperta o interesse de vários clubes e tem futuro indefinido no BotafogoReprodução / Instagram @danilo.8

Publicado 14/07/2026 13:32 | Atualizado 14/07/2026 13:48

“Mantendo a forma para voltar com tudo segunda”, escreveu o jogador, em publicação nas redes sociais nesta terça-feira (14).

O futuro do volante, porém, está indefinido, já que ele desperta o interesse de vários clubes e pode ser vendido. Danilo tem vínculo com o Alvinegro até julho de 2029.

Sem o meio-campista, o Botafogo volta a campo na quinta-feira (16). O adversário será o Santos, às 19h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Glorioso ocupa a 12ª posição na tabela, com 22 pontos.