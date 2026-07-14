Danilo desperta o interesse de vários clubes e tem futuro indefinido no BotafogoReprodução / Instagram @danilo.8
Danilo treina nas férias e espera ‘voltar com tudo’ no Botafogo
Meio-campista ganhou dez dias de recesso depois da Copa do Mundo
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