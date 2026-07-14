Kadu tem empréstimo renovado - Divulgação/Site do Botafogo

Kadu tem empréstimo renovadoDivulgação/Site do Botafogo

Publicado 14/07/2026 14:30

Rio – O Remo oficializou nesta terça-feira (14) a renovação do empréstimo do lateral-direito Kadu Santos ao Botafogo. Em comunicado, o clube paraense informou que, após o Glorioso não exercer a opção de compra, as partes firmaram um novo vínculo de seis meses. Desta vez, o acordo prevê uma compensação financeira para manter o atleta emprestado.



Além disso, houve um reajuste no valor da opção de compra do lateral, que não foi divulgado. No contrato anterior, a quantia era de 950 mil dólares (cerca de R$ 4,8 milhões, na cotação atual).