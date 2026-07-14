Kadu tem empréstimo renovadoDivulgação/Site do Botafogo

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Marcus Vinicius Balbino
Rio – O Remo oficializou nesta terça-feira (14) a renovação do empréstimo do lateral-direito Kadu Santos ao Botafogo. Em comunicado, o clube paraense informou que, após o Glorioso não exercer a opção de compra, as partes firmaram um novo vínculo de seis meses. Desta vez, o acordo prevê uma compensação financeira para manter o atleta emprestado.

Além disso, houve um reajuste no valor da opção de compra do lateral, que não foi divulgado. No contrato anterior, a quantia era de 950 mil dólares (cerca de R$ 4,8 milhões, na cotação atual).
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Kadu Santos chegou ao Alvinegro em 2025, aos 19 anos. Durante a passagem pelo clube, atuou principalmente na equipe sub-20, mas também recebeu oportunidades no elenco profissional. Ele foi titular absoluto da equipe vice-campeã do Campeonato Carioca da categoria e assumiu a braçadeira de capitão.

No profissional, o lateral disputa posição com Vitinho e Mateo Ponte. Ao todo, soma sete partidas pela equipe principal: seis pelo Campeonato Carioca, quando o Botafogo utilizou diversos jogadores da base, e uma pela Copa Sul-Americana, contra o Caracas, da Venezuela, quando disputou pela primeira vez uma competição internacional.