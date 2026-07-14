Varela em treino do Flamengo - Adriano Fontes

Varela em treino do FlamengoAdriano Fontes

Publicado 14/07/2026 23:29 | Atualizado 14/07/2026 23:46

Rio - Os jogadores do Flamengo tiveram folga na segunda-feira (13) e se reapresentaram nesta terça (14) no Ninho do Urubu. O time se prepara para enfrentar o Olimpia (PAR) em amistoso e pode contar com De La Cruz e Varela.

De La Cruz em treino do Flamengo Adriano Fontes

Os dois estiveram com a seleção uruguaia na Copa do Mundo e não participaram da intertemporada em Portugal, mas voltaram aos trabalhos no CT na semana passada . A Celeste não passou da fase de grupos.

Gonzalo Plata, outro que disputou a Copa, mas pela seleção do Equador, não foi a campo. Ele fez apenas trabalhos internos, segundo o site 'ge', e não tem presença garantida no amistoso.

Por enquanto, apenas quatro dos nove convocados que o Flamengo teve nesta Copa do Mundo não se reapresentaram: Alex Sandro, Danilo e Léo Pereira, que estiveram com a seleção brasileira (Paquetá também representou a Amarelinha, mas voltou ao CT antes por causa de lesão); e Carrascal, que estava com a seleção colombiana.

Flamengo e Olimpia (PAR) vão se enfrentar na próxima sexta-feira (17), a partir das 20h (de Brasília), no Mané Garrincha, em Brasília.