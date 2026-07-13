Luiz Eduardo Baptista, o Bap, é o atual presidente do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Luiz Eduardo Baptista, o Bap, é o atual presidente do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 13/07/2026 22:11 | Atualizado 13/07/2026 22:12

Rio - O presidente do Flamengo , Luiz Eduardo Baptista, o Bap, fez elogios ao trabalho de Leonardo Jardim. Em entrevista ao canal 'Barbacast', Bap destacou um ajuste que o treinador fez com Samuel Lino e também citou os jovens jogadores do clube.

"Quando eu vejo agora o que ele está fazendo com o Samuel Lino, trazendo o Samuel mais por dentro... Você vê a mão do treinador e fala: 'que coisa bacana'. Você vê o talento do cara de perceber. O jogador que joga numa determinada, mas você muda ele, faz um ajuste, resolve parte de um problema, e o jogador cresce. Isso também é muito satisfatório", disse Bap.

"Quando você ele lançar alguns garotos, como o Johnny, o Wallace Yan entrando e fazendo um gol importante numa jogada do Samuel Lino, o Lorran, que é uma esperança de todo rubro-negro, o que o Royal está jogando, o João Victor na zaga. É o que se espera de um treinador. O treinador do Flamengo é eterno? Não, nada é eterno. Mas eu fico muito feliz com o que eu vejo agora e estou animado por esse retorno", completou

Leonardo Jardim foi anunciado como treinador do Flamengo no dia 4 de março. O português chegou para assumir o cargo deixado por Filipe Luís, que foi demitido após a vitória por 8 a 0 sobre o Madureira, que aconteceu no dia 2, pelo Campeonato Carioca. Bap contou que a decisão de trocar o comando técnico já estava tomada.

"Todo mundo erra, eu erro, você erra, o técnico erra, são escolhas, são naturais. Mas se você combina de fazer A, faça A. Você diz que vai fazer A, você faz B, dá errado, e você continua insistindo em fazer A... Comigo não funciona, e eu sou presidente do Flamengo, tenho que tomar decisões. O Filipe é um grande técnico? Ele é um grande técnico. Eu torço para que ele dê certo no Monaco, acho que ele vai dar certo", afirmou o presidente.

"Ele é um cara preparado, é um cara correto, mas no Flamengo, naquele momento, eu não entendia que fosse o adequado para o clube. Isso muda a relação que eu tenho com ele? Muda o apreço e a gratidão que tenho pelo que ele fez? O Filipe está no hall dos grandes treinadores do Flamengo, mas o presidente do Flamengo tem que olhar para o futuro. Naquela circunstância, olhando pro futuro, eu entendi que era a melhor decisão que a gente devia ter tomado", completou.