Dybala sofreu com lesões na última temporada e teve sua permanência na Roma colocada em cheque - Divulgação / Roma

Dybala sofreu com lesões na última temporada e teve sua permanência na Roma colocada em chequeDivulgação / Roma

Publicado 13/07/2026 16:51

Itália - O meia-atacante argentino Paulo Dybala, alvo recente do Flamengo , assinou a renovação de seu contrato com a Roma nesta segunda-feira (13) e "azedou" os planos do Rubro-Negro. No clube italiano desde 2022, o jogador de 32 anos estendeu seu vínculo até junho de 2027.

Enquanto sua permanência na Roma esteve em aberto, já que seu contrato se encerraria no meio deste ano, Dybala foi monitorado algumas vezes pelo Mais Querido. As especulações sobre a possível transferência ganharam força nos últimos meses, mas a última consulta do clube carioca parou em estágio inicial.

A ideia do Rubro-Negro era finalmente contratar um substituto à altura para Arrascaeta, na posição de camisa 10. Porém, a diretoria escolheu priorizar outros nomes e posições, possivelmente devido à sequência de lesões sofridas pelo meia argentino na temporada. Dybala realizou uma cirurgia no joelho em março deste ano e ficou quatro meses longe dos gramados.

Agora, o argentino, que também foi amplamente especulado no Boca Juniors, decidiu seguir no clube italiano, onde é ídolo. Revelado pelo Instituto ACC, da Argentina, Paulo Dybala chegou à Itália através do Palermo e defendeu a Juventus durante sete temporadas antes de assumir a camisa 10 da equipe da capital.

*Sob supervisão de Pedro Logato