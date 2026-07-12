Wallace Yan marcou o gol da vitória do Flamengo sobre o Benfica - Gilvan de Souza/Flamengo

Wallace Yan marcou o gol da vitória do Flamengo sobre o BenficaGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 12/07/2026 10:30

Rio - O Flamengo encerrou o período de preparação em Portugal com o título do Troféu de Algarve. Com a vitória sobre o Benfica por 2 a 1, neste último sábado (11), o Rubro-Negro se consagrou campeão e volta para o Rio de Janeiro com a taça na bagagem. A intertemporada serviu, principalmente, para os jovens mostrarem serviço e pedirem espaço no elenco principal.

O principal destaque foi o atacante Wallace Yan. Herói da vitória sobre o Benfica, o centroavante terminou a participação na intertemporada com dois gols e uma assistência em três jogos disputados. Outro jovem que marcou foi o atacante Lorran, que retornou de empréstimo do futebol italiano e tem o futuro indefinido. Por fim, promessas como Joshua e Johnny também aproveitaram a chance.

O Flamengo se despediu de Portugal com o saldo de duas vitórias e um empate. O Rubro-Negro estreou com empate com o River Plate, da Argentina, por 2 a 2. Em seguida, venceu o Lausanne-Sport, da Suíça, por 2 a 0. Por fim, encerrou a participação no Troféu de Algarve com vitória sobre o Benfica, o maior campeão da competição, por 2 a 1.

Durante o período de preparação em Portugal, o técnico Leonardo Jardim não contou com os jogadores convocados para a Copa do Mundo de 2026. Com isso, o treinador português aproveitou para relacionar algumas promessas e observá-las mais de perto. A comissão técnica será responsável por determinar o futuro de alguns jogadores na próxima janela.