Wallace Yan marcou o gol da vitória do Flamengo sobre o Benfica - Gilvan de Souza/Flamengo

Wallace Yan marcou o gol da vitória do Flamengo sobre o BenficaGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 11/07/2026 18:35

Rio - Herói da vitória do Flamengo sobre o Benfica por 2 a 1 , neste sábado (11), em Algarve, o atacante Wallace Yan celebrou o novo momento. Após o jogo, o jogador revelou que viveu momentos difíceis nos últimos meses, mas destacou que aprendeu lições importantes e que isso serviu de combustível para uma virada de chave na carreira.

"Feliz por voltar a fazer gols. Passei por uma fase difícil, mas continuei trabalhando, tive apoio da torcida e da minha família. Estou aqui para ajudar o Flamengo. Recebi uma segunda chance e estou sendo feliz. Foi bom certas coisas acontecerem para amadurecer e ter a dimensão do que é vestir essa camisa", disse o atacante Wallace Yan.

Revelado no Flamengo, Wallace Yan estreou no profissional em 2024. O atacante, de 21 anos, sempre foi cercado de expectativa, mas teve problemas com comportamento. No início deste ano, quase foi negociado com o Red Bull Bragantino, mas o Rubro-Negro desistiu da negociação após o clube paulista alterar os moldes de pagamento. O jogador, portanto, precisou reconquistar o seu espaço.



"Foi um momento difícil porque eu sou muito novo, mas por outro lado foi bom para amadurecer e acordar para a vida, porque oportunidade não é de uma hora para a outra. Quando Deus coloca uma oportunidade na sua mão, tem que valorizar a oportunidade que recebe. Trabalho bastante e recebi muita ajuda dos meus companheiros", completou.

Com a vitória, o Flamengo conquistou o título do Troféu de Algarve, que é um torneio amistoso realizado na cidade homônima, em Portugal. O Rubro-Negro retorna para o Rio de Janeiro, onde finalizará a preparação para a sequência da temporada, no CT do Ninho do Urubu. O próximo compromisso oficial será contra a Chapecoense, dia 22, às 21h30 (de Brasília), na Arena Condá, pelo Brasileirão.