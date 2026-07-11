Técnico Leonardo Jardim aprovou os três amistosos do Flamengo em Portugal - Gilvan de Souza / Flamengo

Técnico Leonardo Jardim aprovou os três amistosos do Flamengo em PortugalGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 11/07/2026 20:00

atuação segura foi motivo de elogios do português, que considerou o resultado final justo.

O técnico Leonardo Jardim mostrou-se satisfeito com o desempenho do Flamengo neste sábado (11), em Portugal. Mais do que a vitória por 2 a 1 sobre o Benfica , a

"Era importante alinhar aquilo que pretendíamos para o trabalho com o resultado. Vocês conhecem o Flamengo. Se tivéssemos ganho o jogo, mas com todos atrás da linha da bola... A gente quer ganhar dentro das nossas ideias de jogo", avaliou o técnico em coletiva de imprensa.



"Rossi teve duas intervenções, o goleiro adversário teve muito mais do que duas. O resultado é justificado pelo que as equipes praticaram".



Apesar de servir como preparação para as duas equipes, o amistoso em Algarve teve um clima bem quente. E Leonardo Jardim buscou explicar o que aconteceu numa discussão mais acalorada que teve com membros da comissão técnica do Benfica.



O comandante do Flamengo negou que a confusão teve a ver diretamente com uma entrada mais dura de Pulgar em Prestianni. O argentino foi muito hostilizado pela torcida por causa da acusação de racismo feita por Vini Jr, na temporada passada, e também recebeu outras faltas mais fortes.



"A entrada do Prestianni aumentou a parte emocional pelo fato que aconteceu no passado recente. Falei para os jogadores jogarem o nosso futebol. Não apoiamos o que aconteceu, mas estávamos aqui para jogar o nosso jogo contra o Benfica. A nossa situação não teve nada a ver com isso. Teve a ver com uma pessoa mal informada que agrediu verbalmente", disse.



"Não admito que me faltem com respeito. Tentei me aproximar para dizer à pessoas que os boatos fogem. Depois, outras pessoas se aproximaram, me agarraram, e não gosto disso".



Outras declarações de Leonardo Jardim

Sobre os amistosos em Portugal

"Temos aspectos que tentamos melhorar diariamente. Aproveitamos esses três jogos para crescer, ganhar ritmo de jogo e para estarmos preparados para o segundo semestre. Em alguns tivemos mais a bola, outros foram mais equilibrados, outros tiveram mais transição. É importante para sabermos jogar nos diferentes momentos do jogo. Estou satisfeito".



Jorge Jesus como técnico de Portugal

"Fico feliz por a seleção voltar a ter um treinador português. Nós temos treinadores por todo o lado do mundo, são competentes. Isso é importante para dar confiança ao que temos feito em Portugal na formação de treinadores".

Crescimento de Wallace Yan

"É um trabalho para desenvolver o jogador em termos táticos e estratégicos. É muito bom, mas muito emocional em alguns momentos. Ganhou pontos em relação ao futuro. Ele mostrou que pode ser utilizado mais vezes. Em termos de jogo, conversei com ele que a partida já estava emocional, para ele ter tranquilidade".