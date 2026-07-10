Leonardo Jardim passando instruções para o jovem Kylian MbappéAFP

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João André Pombo
Portugal - Destaque da Copa do Mundo de 2026, Kylian Mbappé recebeu elogios do técnico Leonardo Jardim, do Flamengo. O treinador português foi responsável por revelar o astro francês no Monaco, onde trabalhou entre 2014 e 2018. No período, quebrou a hegemonia do PSG e foi à semifinal da Liga dos Campeões.
"Mbappé é um dos jovens que lancei (...) Minha família vive na França, tenho uma amizade grande com o Deschamps (técnico da França) e um jogador formado por nós está na seleção. Depois das saídas de Portugal e Brasil, vou ter que apoiar a França", disse o técnico do Flamengo.
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Leonardo Jardim foi responsável direto por potencializar e revelar diversos craques como Bernardo Silva e Kylian Mbappé. Na época, o time do Mônaco contava com outros jogadores que ganharam destaque mundial, como o volante brasileiro Fabinho, o meia João Moutinho e o atacante Radamel Falcão.
A França venceu Marrocos por 2 a 0, nesta última quinta-feira (9), e garantiu vaga na semifinal da Copa do Mundo. O próximo adversário da seleção francesa será o vencedor do confronto entre Espanha e Bélgica, que se enfrentam nesta sexta (10), às 16h (de Brasília), em Los Angeles, nos Estados Unidos.
*Sob supervisão de Rodrigo Souza