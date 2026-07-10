Leonardo Jardim tem quebra-cabeça para montar time do Flamengo com tantos desfalques - Adriano Fontes/Flamengo

Leonardo Jardim tem quebra-cabeça para montar time do Flamengo com tantos desfalquesAdriano Fontes/Flamengo

Publicado 10/07/2026 09:49

testa Samuel Lino como alternativa.

Flamengo tem um problema sério para o retorno da temporada, que é a falta de um meia ofensivo para escalar contra a Chapecoense, no dia 22, fora de casa. Sem poder contar com Arrascaeta e Lucas Paquetá, ambos em recuperação de lesão, além de Carrascal, Leonardo Jardim já

A tendência é que o atacante volte a fazer essa função, revezando com Luiz Araújo, no amistoso de sábado (11), contra o Benfica, às 15h30 (de Brasília), no Estádio Algarve, em Portugal. Ele já atuou mais centralizado pelo meio na última partida antes da Copa do Mundo, no 3 a 0 sobre o Coritiba, e durante a intertemporada.



"Com certeza é uma alternativa, em termos estratégicos, utilizar Lino. Desenvolvi essa ideia nestes jogos de pré-temporada. Mas também tínhamos que ver, isso acontece porque não temos meia algum (à disposição). E não tendo esses jogadores, nós temos que arranjar alternativas. E eu costumo brincar que eles pagam para eu arranjar alternativas mesmo dentro do grupo", explicou em coletiva de imprensa em Portugal.



Provável escalação do Flamengo



Leonardo Jardim ainda confirmou que pretende voltar a utilizar boa parte da escalação da equipe titular do Rubro-Negro no empate com River Plate, em 2 a 2. Mas vai poupar jogadores mais desgastados, e um deles deve ser Ayrton Lucas, que sentiu dores musculares.



"Uma equipe próxima daquela, o nosso grupo base, mas sabendo que nove dos selecionáveis estão fora e que Ortiz também continua fora. Ao longo do jogo, conforme as necessidades, vamos alterar (o time) para que exista um jogo competitivo entre as duas equipas. Não vamos arriscar situações de jogadores que podem estar no limite - disse, em coletiva.



Com isso, a tendência é o Flamengo jogar com: Rossi; Emerson Royal, Vitão (Daniel Silva), João Victor e Johnny ; Pulgar, Jorginho (Saúl) e Samuel Lino; Luiz Araújo (Everton Cebolinha), Bruno Henrique e Pedro.



Outras declarações de Leonardo Jardim



Sobre a importância da intertemporada



"Com certeza para este grupo é uma a ativação da equipe, das ideias envolvidas. Tivemos um maior período de trabalho, isso é importante, e eles ganharam um pedacinho de pulmão para o que vem a seguir, para o segundo trimestre. Em relação aos outros, que estão na seleção, alguns deles estão lesionados e a gente não sabe quando voltam".



Desfalques do Flamengo



"Temos que nos organizar desta forma e procurar que estes jogadores que estiverem aqui (em Portugal) ganhem principalmente capacidade para entrarem neste nestes três jogos, porque a base com certeza será com os jogadores que estiveram aqui conosco".

Duelo com o Benfica



"Eu acho que mais do que estudar o adversário é nos preocuparmos com as nossas ideias. Estamos aqui para realizar o último jogo do torneio em Portugal. Um jogo entre dois escudos muito fortes, um jogo emotivo, um jogo de festa para os torcedores, principalmente para os nossos torcedores que não têm a possibilidade de ver o Flamengo. Muitos deles vivem em Portugal e é importante para eles nos apresentarmos sempre com uma boa versão".