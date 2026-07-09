Lorran em ação contra o Laussane-Sport - Gilvan de Souza / Flamengo

Lorran em ação contra o Laussane-SportGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 09/07/2026 10:27





Recentemente, o jogador de 20 anos retornou de empréstimo do Pisa, da Itália. Ele estreou na equipe europeia em 22 de setembro de 2025, quando marcou na derrota por 3 a 2 para o Napoli e, desde então, não havia mais balançado as redes, em 10 jogos como titular. O meia Lorran foi um dos destaques na vitória do Flamengo sobre o Laussane-Sport, da Suíça, por 2 a 0 , em amistoso disputado nesta quarta-feira (8), em Portugal. Ele marcou o primeiro gol rubro-negro cinco minutos após entrar em campo no segundo tempo e recebeu elogios do técnico Leonardo Jardim, depois de uma atuação que pode ser decisiva para o seu futuro.Recentemente, o jogador de 20 anos retornou de empréstimo do Pisa, da Itália. Ele estreou na equipe europeia em 22 de setembro de 2025, quando marcou na derrota por 3 a 2 para o Napoli e, desde então, não havia mais balançado as redes, em 10 jogos como titular.

Seu retorno ao Flamengo foi cercado de desconfiança, com o clube carioca cogitando emprestá-lo novamente. No entanto, o bom desempenho apresentado pelo atleta nos amistosos até agora pode ter diferença para o seu futuro, embora ainda não exista definição sobre uma possível negociação ou permanência do meia.

O técnico Leonardo Jardim falou sobre a utilização de jovens. "É importante que os jogadores aproveitem o tempo e as oportunidades para mostrar a sua competência. Em um clube como o Flamengo, a pressão é muito grande e nem sempre existe espaço para lançar jogadores jovens."