Emerson Royal dá atenção a torcedores no Estádio Algarve, em Portugal - Gilvan de Souza / Flamengo

Emerson Royal dá atenção a torcedores no Estádio Algarve, em PortugalGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 09/07/2026 09:33

se mostrou satisfeito, apesar de garantir que segue focado em jogar no Rubro-Negro.



"Como eu falo, até que nada seja decidido, eu sempre estou com a cabeça no Flamengo. Fico muito feliz de receber essa proposta, pois mostra que o meu trabalho está sendo bem feito. Eu estou com a cabeça no Flamengo, mas eu não sei do futuro", desconversou Emerson Royal, em entrevista após a

Emerson Royal permanece no Flamengo , em princípio, apesar da proposta do Aston Villa . O lateral falou pela primeira vez sobre o interesse do clube inglês e, apesar de garantir que segue focado em jogar no Rubro-Negro."Como eu falo, até que nada seja decidido, eu sempre estou com a cabeça no Flamengo. Fico muito feliz de receber essa proposta, pois mostra que o meu trabalho está sendo bem feito. Eu estou com a cabeça no Flamengo, mas eu não sei do futuro", desconversou Emerson Royal, em entrevista após a vitória sobre o Lausanne, da Suíça

Os motivos para o Flamengo não vender royal

A proposta do Aston Villa gira em torno de 9 milhões de euros (cerca de R$ 52,8 milhões), mesmo valor pago para contratá-lo junto ao Totenham, o que não agradou à diretoria rubro-negra. Além disso, Emerson Royal tem sido bastante utilizado pelo técnico Leonardo Jardim, que faz um revezamento com o titular Varela.



O fato de não ter outro lateral-direito para contratar no momento também pesa na decisão do Flamengo de mantê-lo. O contrato até o fim de 2028 também dá tranquilidade para o clube não precisar negociar no momento.

"Eu sei que tem que melhorar muita coisa, mas fisicamente me encontrei bem. E agora é continuar trabalhando para aumentar a competência. E será o melhor para a equipe", disse.