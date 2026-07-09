Emerson Royal permanece no Flamengo, em princípio, apesar da proposta do Aston Villa. O lateral falou pela primeira vez sobre o interesse do clube inglês e se mostrou satisfeito, apesar de garantir que segue focado em jogar no Rubro-Negro.
"Como eu falo, até que nada seja decidido, eu sempre estou com a cabeça no Flamengo. Fico muito feliz de receber essa proposta, pois mostra que o meu trabalho está sendo bem feito. Eu estou com a cabeça no Flamengo, mas eu não sei do futuro", desconversou Emerson Royal, em entrevista após a vitória sobre o Lausanne, da Suíça.
A proposta do Aston Villa gira em torno de 9 milhões de euros (cerca de R$ 52,8 milhões), mesmo valor pago para contratá-lo junto ao Totenham, o que não agradou à diretoria rubro-negra. Além disso, Emerson Royal tem sido bastante utilizado pelo técnico Leonardo Jardim, que faz um revezamento com o titular Varela.
O fato de não ter outro lateral-direito para contratar no momento também pesa na decisão do Flamengo de mantê-lo. O contrato até o fim de 2028 também dá tranquilidade para o clube não precisar negociar no momento.
"Eu sei que tem que melhorar muita coisa, mas fisicamente me encontrei bem. E agora é continuar trabalhando para aumentar a competência. E será o melhor para a equipe", disse.
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