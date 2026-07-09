Luiz Eduardo Baptista, o Bap, é o presidente do Flamengo - Paula Reis / Flamengo

Luiz Eduardo Baptista, o Bap, é o presidente do FlamengoPaula Reis / Flamengo

Publicado 09/07/2026 20:33 | Atualizado 09/07/2026 20:33

Rio - O presidente do Flamengo , Luiz Eduardo Baptista, confirmou que houve acordo para que Alex Sandro siga no clube em 2027. Bap contou que o lateral-esquerdo tinha dúvidas sobre o que fazer com a carreira, mas a negociação teve um final feliz após o Rubro-Negro apresentar o que espera dele e também o planejamento para o ano que vem.

"Um excepcional profissional. Alex Sandro tinha dúvidas, já tinha exteriorizado dúvidas para a gente, o que ele queria fazer com a carreira dele, mas o plano que nós apresentamos para ele, o que esperamos dele e como a gente planeja o ano de 2027... A gente acabou chegando a um acordo satisfatório, e ele decidiu por estender mais um período com a gente", disse Bap, em entrevista ao jornalista Venê Casagrande.

Outro que o Flamengo tenta renovar é Danilo, que assim como Alex Sandro estava com a seleção brasileira na Copa do Mundo. Bap destacou que torce pela permanência do defensor, que tem contrato até o fim deste ano.

"Eu entendo que o Danilo tem sido uma peça fundamental não só dentro como também fora de campo. Danilo é um cara excepcional quando a gente fala nessa parte de formação, de exemplo. O Danilo fica com a gente o tempo que ele quiser ficar. Espero que ele fique aqui mais tempo. Conto com Danilo para o ano que vem também. Vamos ver agora quando ele voltar da Copa do Mundo. Tem lugar para o Danilo dentro ou fora de campo, já disse isso para ele. Eu espero, de verdade, que 27 seja dentro de campo e acredito que será", afirmou o presidente.

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As respostas de Bap encerram o "mistério" de José Boto . Em recente entrevista à 'ESPN', o diretor técnico de futebol do Flamengo foi perguntado sobre as situações de Alex Sandro e Danilo.

"Vou dizer assim: um está renovado e o outro estamos à espera de uma resposta. Para os dois houve proposta. Um já está renovado e outro à espera de uma resposta. (As propostas são de) Mais um ano para cada um", disse José Boto, na ocasião.