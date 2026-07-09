Luiz Eduardo Baptista, o Bap, é o presidente do FlamengoPaula Reis / Flamengo
Bap confirma permanência de Alex Sandro e aborda situação de Danilo
Recentemente, Boto disse, sem dizer qual, que um estava renovado e que esperava a reposta de outro
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