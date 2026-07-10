Maior campeão da história do Flamengo, Bruno Henrique vai em busca de mais um troféu - Gilvan de Souza / Flamengo

Maior campeão da história do Flamengo, Bruno Henrique vai em busca de mais um troféu Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 10/07/2026 12:01

O atacante Bruno Henrique, do Flamengo, analisou a importância de ter jogadores experientes no elenco que está em Portugal para a disputa do Troféu de Algarve. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira (10), o atleta também falou sobre o confronto contra o Benfica, que acontecerá neste sábado (11), às 15h30 (horário de Brasília).



"Acho que a nossa intertemporada diante do Benfica vai ser um jogo muito bom, estamos treinando bastante, fazendo os nossos objetivos dentro de campo, para chegar nessa segunda parte da temporada bem também. Enfrentar a equipe do Benfica nesse último jogo aqui em Portugal vai ser muito importante para o nosso decorrer, da nossa sequência no ano", falou.

Durante a intertemporada, o Flamengo fez outros dois amistosos. A equipe de Leonardo Jardim empatou com o River Plate em 2 a 2 e venceu o Lausanne-Sport, da Suíça, por 2 a 0. O treinador tem utilizado as partidas para rodar o time e testar peças.



Bruno Henrique destacou, também, a quantidade de lideranças no plantel rubro-negro. "Não só eu sou a referência, tem outros jogadores também. Jorginho, grandes jogadores que podem ser referência também e distribuir essa responsabilidade para ajudar a garotada. Isso é muito importante para todos no Flamengo", concluiu.