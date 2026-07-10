Maior campeão da história do Flamengo, Bruno Henrique vai em busca de mais um troféu Gilvan de Souza / Flamengo
"Acho que a nossa intertemporada diante do Benfica vai ser um jogo muito bom, estamos treinando bastante, fazendo os nossos objetivos dentro de campo, para chegar nessa segunda parte da temporada bem também. Enfrentar a equipe do Benfica nesse último jogo aqui em Portugal vai ser muito importante para o nosso decorrer, da nossa sequência no ano", falou.
Bruno Henrique destacou, também, a quantidade de lideranças no plantel rubro-negro. "Não só eu sou a referência, tem outros jogadores também. Jorginho, grandes jogadores que podem ser referência também e distribuir essa responsabilidade para ajudar a garotada. Isso é muito importante para todos no Flamengo", concluiu.
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