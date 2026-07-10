Lorran marcou na vitória do Flamengo sobre o Lausanne-Sport, da Suíça - Gilvan de Souza / Flamengo

Lorran marcou na vitória do Flamengo sobre o Lausanne-Sport, da SuíçaGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 10/07/2026 13:52

Portugal - Cria das categorias de base do Flamengo, Lorran revelou que tem Bruno Henrique como inspiração. O meia-atacante, que retornou ao clube em julho depois de um empréstimo ao Pisa, da Itália, destacou a importância do companheiro em sua trajetória.

"O Bruno Henrique sempre me ajudou bastante, quando eu estava aqui antes e quando saí, mas também agora que voltei. Sempre conversa comigo. Ele é minha referência", disse o jogador, em entrevista ao canal oficial do clube.

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O jovem de 20 anos foi integrado ao elenco de Leonardo Jardim e está em Portugal, onde o Rubro-Negro faz a intertemporada de olho no retorno do futebol brasileiro, depois da Copa do Mundo. Ele, inclusive, balançou a rede no amistoso com o Laussane, da Suíça, na última quarta-feira (8).

Cercado de desconfiança por parte de alguns torcedores, Lorran tem mostrado serviço e recuperado espaço no Flamengo. O meia-atacante espera conseguir se firmar e ganhar minutagem no segundo semestre.

*Sob a supervisão de Theo Faria