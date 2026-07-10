Lorran marcou na vitória do Flamengo sobre o Lausanne-Sport, da SuíçaGilvan de Souza / Flamengo
Cria do Flamengo, Lorran tem Bruno Henrique como inspiração
Jovem de 20 anos destacou a parceria com o atacante: 'Minha referência'
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