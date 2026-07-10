Paquetá volta às atividades no Ninho do Urubu - Adriano Fontes / Flamengo

Paquetá volta às atividades no Ninho do UrubuAdriano Fontes / Flamengo

Publicado 10/07/2026 14:08

Rio - O meia Lucas Paquetá se reapresentou no CT do Flamengo nesta sexta-feira (10), dias antes do previsto, para dar sequência ao tratamento de sua contusão. O meia se recupera de uma lesão muscular na parte posterior da coxa esquerda, que aconteceu durante a Copa do Mundo.

Pela manhã, o jogador do Rubro-Negro publicou uma foto da academia do Ninho do Urubu, nos stories de seu perfil no Instagram. Na legenda, escreveu: "De volta", seguido de emojis em vermelho e preto.

Paquetá se machucou no duelo entre Brasil e Japão, pela segunda fase do Mundial, e deixou o campo com a ajuda dos companheiros no intervalo. Com isso, não voltou para o segundo tempo da partida e também ficou de fora das oitavas de final, que acabou com eliminação para a Noruega.

O meia estava nos Estados Unidos com a família durante a última semana e retornou às atividades antes do fim das férias de dez dias combinadas com o clube. Seu objetivo é finalizar a recuperação antes do dia 12 de agosto, data em que o Flamengo enfrenta o Cruzeiro, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores.

Varela e De la Cruz participaram da atividade no Ninho

Eliminados na fase de grupos da Copa do Mundo com o Uruguai, o lateral-direito Guillermo Varela e o meia Nicolás De la Cruz se juntaram a Paquetá na atividade desta sexta (10). Os três se reencontraram na academia do Ninho do Urubu e realizaram trabalhos voltados para a recuperação da parte física.

Sem entrar em campo desde o dia 26 de junho, no duelo contra a Espanha, os dois uruguaios retornaram às atividades do Flamengo na última quarta-feira (8). Arrascaeta se reapresentou no mesmo dia, mas cumpre planejamento especial, já em fase final do tratamento da lesão na panturrilha.

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*Sob supervisão de Rodrigo Souza