José Boto é dirigente do Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

José Boto é dirigente do FlamengoMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 11/07/2026 14:00

Rio - O Flamengo promete agitar o mercado de transferências no segundo semestre. Em entrevista ao "ge", o diretor de futebol José Boto revelou que o Rubro-Negro negocia com três jogadores. Porém, o dirigente português pregou cautela e ressaltou que o clube não deve concluir as negociações com valores fora da sua realidade financeira.

"Nós não vamos pagar mais do que aquilo que devemos e podemos. Em princípio, nós estamos negociando três jogadores. Não vou dizer quem são, nem as posições. O treinador sabe quem são, porque é ele quem os pede, e o presidente também sabe. Vamos demorar o tempo que for necessário para não pagarmos mais e para termos as melhores condições de pagamento", disse.

O Flamengo prioriza as contratações de um meia ofensivo e um ponta, mas também busca um lateral-esquerdo e um centroavante — algo solicitado desde a época de Filipe Luís. O Rubro-Negro, no entanto, tem o orçamento limitado. Para realizar grandes investimentos, será necessário vender jogadores, algo que não está nos planos para manter o equilíbrio do grupo.

Recentemente, o Flamengo recusou uma proposta do Aston Villa, da Inglaterra, pelo lateral-direito Emerson Royal. Já outros nomes como o atacante Luiz Araújo tem recebido sondagens, mas a prioridade é continuar no clube até o fim da temporada. Por outro lado, jogadores como Everton Cebolinha vão sair no fim do ano, quando encerram o contrato.

