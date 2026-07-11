José Boto é dirigente do FlamengoMarcelo Cortes / Flamengo
Flamengo negocia com três jogadores e tenta chegar a acordo financeiro
José Boto prega cautela e busca concluir negócio dentro da realidade do clube
Jardim elogia Flamengo e explica confusão em amistoso: 'Não admito'
Técnico português crê que entrada de Prestianni gerou um clima diferente contra o Benfica
Samuel Lino nega que Prestianni virou alvo de jogadores do Flamengo
Argentino do Benfica foi hostilizado pela torcida rubro-negra por caso de racismo com Vini Jr
Wallace Yan relembra dificuldades e celebra virada de chave no Flamengo
Atacante fez o gol da vitória sobre o Benfica por 2 a 1
Flamengo vence Benfica e conquista título do Troféu de Algarve
Samuel Lino e Wallace Yan marcaram os gols da vitória por 2 a 1
Flamengo negocia com três jogadores e tenta chegar a acordo financeiro
José Boto prega cautela e busca concluir negócio dentro da realidade do clube
Jardim, do Flamengo, exalta Mbappé e declara torcida pela França na Copa
Técnico português teve a oportunidade de trabalhar com o astro francês no Mônaco
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.