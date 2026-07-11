Samuel Lino foi destaque do Flamengo na vitória sobre o Benfica - Gilvan de Souza / Flamengo

Samuel Lino foi destaque do Flamengo na vitória sobre o BenficaGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 11/07/2026 19:02

algumas entradas mais fortes dos jogadores, mas Samuel Lino não vê relação direta com o caso Vini Jr.

vitória do Flamengo por 2 a 1 sobre o Benfica chamou a atenção pela forma como Prestianni foi tratado no Estádio de Algarve. O argentino recebeu vaias e xingamentos da torcida rubro-negra desde que apareceu no campo, e também acabou como alvo de, mas Samuel Lino não vê relação direta com o caso Vini Jr.

Prestianni caiu em desgraça no futebol brasileiro por causa da acusação de racismo feita pelo atacante do Real Madrid, revelado pelo Flamengo. Mas Lino garantiu que o caso que aconteceu na Liga dos Campeões da temporada passada não teve a ver com a postura do time em campo.



"O jogador do Flamengo é isso, jogo duro. Não há isso de jogador que tem problema coiim a gente, com o Flamengo ou com um jogador que passou pelo clube. O que aconteceu não é da nossa conta. Claro que Vinícius é um jogador especial, que passou pelo Flamengo. Dentro desse jogo não teve nada a ver. Já entramos com jogo duro e é assim que é o Flamengo", disse o atacante na saída do campo à DAZN.



O Flamengo jogou duro o amistoso com o Benfica, tanto que Jaden Umeh precisou sair aos 27 minutos do primeiro tempo depois de uma entrada de Emerson Royal. Acabou que Prestianni entrou em seu lugar e também recebeu faltas mais pesadas do lateral e de Pulgar.



Em uma delas, os ânimos se acirraram entre as duas comissões técnicas, com discussão e xingamentos. Leonardo Jardim precisou ser contido e acalmado.



Relembre o caso de Prestianni com Vini Jr



A partida entre Benfica e Real Madrid, em 17 de fevereiro, ficou paralisada por cerca de 10 minutos por causa do protocolo antirracismo acionado pelo juiz, após denúncia do brasileiro. Após confusão na comemoração de seu gol, ele acusou Prestianni de chamá-lo de 'mono' (macaco, em espanhol), enquanto escondia a boca com a camisa.



O brasileiro ainda foi alvo de alguns torcedores do Benfica no estádio, que imitaram macaco em direção dele. Em postagem nas redes sociais, o argentino negou a acusação à época e recebeu o apoio do clube português. Por outro lado, Mbappé saiu em defesa do companheiro e confirmou a acusação de racismo.



Uefa abriu uma investigação e o jogador do Benfica foi suspenso preventivamente por uma partida, no jogo de volta entre os clubes. Depois, o órgão disciplinar da entidade considerou o caso como comportamento discriminatório e aplicou a suspensão de seis partidas, que ganhou

Diante do ocorrido, ae por uma partida, no jogo de volta entre os clubes. Depois, o órgão disciplinar da entidade considerou o caso como, que ganhou alcance mundial com a decisão da Fifa