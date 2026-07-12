Cebolinha em treino do FlamengoAdriano Fontes / Flamengo

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O Dia
Rio - A trajetória de Everton Cebolinha no Flamengo está perto do fim. Com contrato até o fim deste ano, o atacante confirmou neste último sábado (11) que deixará o clube e que buscará novos ares. Em entrevista ao "ge" após o título do Troféu de Algarve, o jogador ressaltou que foi muito feliz vestindo a camisa rubro-negra, mas reconheceu que chegou o momento de procurar novos desafios.
"Ciclos se encerram. Fui muito feliz aqui, mas preciso de novos ares. São quase cinco anos. Fui muito feliz, amei jogar no Flamengo, realizei meu sonho, não pensei duas vezes (em jogar no clube). Era um sonho meu e, como falei, fui muito feliz, desde os treinos, nos jogos... Procuro usufruir ao máximo. Quero ficar até o final do ano e encerrar o ciclo com título", disse.
O desejo de deixar o Flamengo não é novidade. Em fevereiro, Everton Cebolinha já havia deixado claro que não foi procurado para renovar o contrato. Desde então, o atacante tem recebido sondagens. Mesmo com o futuro indefinido, o atacante era utilizado pelo técnico Filipe Luís, mas perdeu espaço após a mudança no comando com a chegada de Leonardo Jardim.
Contratado em 2022, Everton Cebolinha custou cerca de R$ 70 milhões junto ao Benfica, de Portugal. Na passagem pelo Flamengo, o atacante viveu entre altos e baixos, soma 190 jogos, 21 gols e 25 assistências. Na temporada atual, são 25 jogos, três gols e uma assistência. Ao todo, conquistou duas Libertadores, um Brasileiro, duas Copas do Brasil, uma Supercopa Rei e três Campeonatos Cariocas.
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Cebolinha em treino do Flamengo
Com contrato até dezembro e sem sondagem do Flamengo para renovação, Cebolinha confirma saída