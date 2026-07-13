Samuel Lino foi destaque do Flamengo na intertemporada - Gilvan de Souza / Flamengo

Samuel Lino foi destaque do Flamengo na intertemporadaGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 13/07/2026 08:12

O atacante Samuel Lino foi um dos destaques do Flamengo durante a disputa do Troféu de Algarve, em Portugal, na intertemporada do Rubro-Negro. O jogador marcou dois gols e duas assistências nas três partidas da competição amistosa e consolidou o bom momento na temporada.



O atleta já havia sido o melhor em campo na vitória sobre o Coritiba por 3 a 0, no último dia 30 de maio, a última partida da equipe antes da parada para a Copa do Mundo, quando fez dois gols e uma assistência.

Os últimos jogos mostram como Lino conseguiu se recuperar na equipe carioca. Contratado por mais de R$ 200 milhões, o atleta não engrenou no segundo semestre de 2025, mas em 2026, vem entregando grandes atuações especialmente após a chegada de Leonardo Jardim. Contando os amistosos, ele balançou as redes oito vezes no ano, além de ter dado 11 passes para gol.



O Rubro-Negro ainda joga contra o Olimpia, nesta sexta-feira (17), às 20h, no estádio Mané Garrincha, antes do retorno do Campeonato Brasileiro, que será contra a Chapecoense, no próximo dia 22 de julho.