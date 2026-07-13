José Boto é dirigente do Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

José Boto é dirigente do FlamengoMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 13/07/2026 09:46

Rio — O diretor de futebol do Flamengo, José Boto, deu detalhes sobre as situações dos volantes Evertton Araújo e Erick Pulgar. Em entrevista à 'ESPN', o português explicou os cenários envolvendo possíveis vendas de cada um, mas garantiu que ambos os jogadores devem permanecer no Rubro-Negro pelo menos até o fim do ano.

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Sobre Evertton, Boto destacou que as "grandes vendas", de 30 a 40 milhões de euros, nunca passam dos 24 ou 25 anos de idade. "Tirando algumas exceções para mercados alternativos, como a Rússia, não passa [dessa idade]. E ele está nessa faixa de idade, tem qualidade e, muito provavelmente, vai ser a próxima grande venda do Flamengo", disse. Sobre Evertton, Boto destacou que as "grandes vendas", de 30 a 40 milhões de euros, nunca passam dos 24 ou 25 anos de idade. "Tirando algumas exceções para mercados alternativos, como a Rússia, não passa [dessa idade]. E ele está nessa faixa de idade, tem qualidade e, muito provavelmente, vai ser a próxima grande venda do Flamengo", disse.

No entanto, mesmo assim, o jovem de 23 anos provavelmente terminará o ano no Rubro-Negro, conforme o diretor. "Embora os jogadores tenham cláusulas, e as cláusulas sejam altíssimas, a dele é altíssima [200 milhões de euros], não acredito que alguém pague a cláusula."



Já sobre Pulgar, o dirigente português afirmou que o Flamengo não corre o risco de perdê-lo. "Estamos atentos a isso, já conversamos com o jogador, ele está contente aqui. Não tememos perdê-lo", destacou, revelando que a multa do atleta de 32 anos é superior a 4 milhões de dólares (cerca de R$ 20 milhões).

Após a conquista do Troféu de Algarve, torneio amistoso disputado em Portugal, o Flamengo volta a campo para enfrentar o Olimpia, na próxima sexta-feira (17), às 20h, no estádio Mané Garrincha. Este será o último compromisso do Rubro-Negro antes do retorno do Campeonato Brasileiro, no próximo dia 22, contra a Chapecoense.