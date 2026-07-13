Léo Ortiz precisou de mais tempo de tratamento para se recuperar de lesão muscularGilvan de Souza/Flamengo
Léo Ortiz vive expectativa para retorno ao Flamengo: 'Mais preparado'
Zagueiro teve recuperação de lesão na coxa direita mais demorada do que a previsão inicial
Bap elogia trabalho de Leonardo Jardim: 'Muito feliz com o que vejo'
Presidente do Flamengo também relembrou a saída de Filipe Luís
Antigo alvo do Flamengo, Dybala acerta renovação com a Roma
Meia argentino foi monitorado pelo Rubro-Negro nos últimos meses
Léo Ortiz vive expectativa para retorno ao Flamengo: 'Mais preparado'
Zagueiro teve recuperação de lesão na coxa direita mais demorada do que a previsão inicial
Flamengo volta à carga por Almada e tenta atravessar River Plate
Jogador, de 25 anos, conquistou a Libertadores pelo Botafogo
Boto analisa futuro de Evertton Araújo e Pulgar no Flamengo
Dirigente garantiu confiança na permanência dos volantes ao comentar cenários de possíveis vendas
Samuel Lino aproveita intertemporada para consolidar bom momento
Jogador foi um dos destaques do Flamengo em amistosos
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.