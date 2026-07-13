Léo Ortiz precisou de mais tempo de tratamento para se recuperar de lesão muscular - Gilvan de Souza/Flamengo

Léo Ortiz precisou de mais tempo de tratamento para se recuperar de lesão muscularGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 13/07/2026 14:12

garante estar perto de voltar.

Léo Ortiz foi a principal ausência nos três amistosos do Flamengo em Portugal porque existia a expectativa de que ele já estivesse de volta. Com uma lesão muscular considerada leve antes da parada da Copa do Mundo, o zagueiro precisou de mais do que as duas semanas estimadas de recuperação , mas

Com mais tempo de tratamento, ele acredita que estará em melhores condições físicas para a sequência da temporada.



"Esse tratamento mais conservador fez com que eu pudesse passar por todos esses momentos e agora começar essa volta aí da melhor maneira. Acho que eu estou mais preparado para o calendário, eu acho", disse à Flamengo TV.



podendo ser relacionado para a primeira partida oficial do Rubro-Negro no segundo semestre, dia 22 contra a Chapecoense. Léo Ortiz sofreu a primeira lesão muscular atuando pelo Flamengo, na coxa direita , ao deixar o gramado na vitória por 3 a 0 sobre o Coritiba, em 30 de maio. Agora, está na reta final de preparação,no segundo semestre, dia 22 contra a Chapecoense.

"Estou melhorando e me recuperando bem. Acho que isso é o que mais importa. Infelizmente sofri a lesão, mas talvez felizmente foi num momento mais tranquilo da temporada. Então teve a parada agora para eu me recuperar bem também", disse o jogador.

Os desfalques do Flamengo

Caso o zagueiro esteja em condições, o técnico Leonardo Jardim terá menos um problema para montar o time contra a Chapecoense. Além de Ortiz, os nove jogadores que disputaram a Copa do Mundo são uma incógnita e dependerão da evolução nos treinos nesta semana.

Arrascaeta e Lucas Paquetá, que se recuperam de lesão, estão fora com certeza. Já Varela, De La Cruz e Gonzalo Plata são os que têm mais chance de serem aproveitados, já que se reapresentaram na semana passada. Danilo, Alex Sandro, Léo Pereira e Carrascal ainda vão retornar ao CT do Ninho do Urubu após 10 dias de folga.