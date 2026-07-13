Léo Ortiz precisou de mais tempo de tratamento para se recuperar de lesão muscularGilvan de Souza/Flamengo

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Hugo Perruso
Léo Ortiz foi a principal ausência nos três amistosos do Flamengo em Portugal porque existia a expectativa de que ele já estivesse de volta. Com uma lesão muscular considerada leve antes da parada da Copa do Mundo, o zagueiro precisou de mais do que as duas semanas estimadas de recuperação, mas garante estar perto de voltar.
Com mais tempo de tratamento, ele acredita que estará em melhores condições físicas para a sequência da temporada.
"Esse tratamento mais conservador fez com que eu pudesse passar por todos esses momentos e agora começar essa volta aí da melhor maneira. Acho que eu estou mais preparado para o calendário, eu acho", disse à Flamengo TV.
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Léo Ortiz sofreu a primeira lesão muscular atuando pelo Flamengo, na coxa direita, ao deixar o gramado na vitória por 3 a 0 sobre o Coritiba, em 30 de maio. Agora, está na reta final de preparação, podendo ser relacionado para a primeira partida oficial do Rubro-Negro no segundo semestre, dia 22 contra a Chapecoense.
"Estou melhorando e me recuperando bem. Acho que isso é o que mais importa. Infelizmente sofri a lesão, mas talvez felizmente foi num momento mais tranquilo da temporada. Então teve a parada agora para eu me recuperar bem também", disse o jogador.

Os desfalques do Flamengo

Caso o zagueiro esteja em condições, o técnico Leonardo Jardim terá menos um problema para montar o time contra a Chapecoense. Além de Ortiz, os nove jogadores que disputaram a Copa do Mundo são uma incógnita e dependerão da evolução nos treinos nesta semana.
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Arrascaeta e Lucas Paquetá, que se recuperam de lesão, estão fora com certeza. Já Varela, De La Cruz e Gonzalo Plata são os que têm mais chance de serem aproveitados, já que se reapresentaram na semana passada. Danilo, Alex Sandro, Léo Pereira e Carrascal ainda vão retornar ao CT do Ninho do Urubu após 10 dias de folga.