Em 2026, Pedro soma 16 gols e quatro assistências em 26 jogos pelo FlamengoGilvan de Souza / Flamengo
Pedro assusta torcida do Flamengo com post: 'Vestir nova camisa'
O centroavante, que tem contrato com o Rubro-Negro até o fim de 2027, esclareceu a mensagem
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