Em 2026, Pedro soma 16 gols e quatro assistências em 26 jogos pelo Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Em 2026, Pedro soma 16 gols e quatro assistências em 26 jogos pelo FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 14/07/2026 14:24

Rio - Pedro gerou apreensão em muitos torcedores do Flamengo ao fazer uma postagem que sugeria tom de despedida, na manhã desta terça-feira (14). Minutos depois, o próprio camisa 9 esclareceu a situação, no que na verdade se tratava de uma ação de marketing para anunciar uma campanha com os rubro-negros para a nova camisa do clube.

Na primeira publicação, que assustou a torcida, o jogador disse que "gostaria de agradecer a Nação Rubro-Negra. Em breve vou vestir uma nova camisa". Após apagar essa primeira postagem, Pedro publicou um vídeo explicando detalhes da promoção.

A nova ação de marketing do clube, "Manto da Nação", consiste em um concurso para que os próprios torcedores desenhem a futura camisa alternativa do Flamengo. As 10 melhores sugestões serão selecionadas e, depois, votadas pelo público. A que mais receber votos será escolhida a vencedora.

Susto e curiosidade

A estratégia de divulgação do clube funcionou para movimentar as redes sociais durante a manhã. Mesmo que os torcedores estivessem desacreditados a respeito de uma possível saída, muitos ficaram curiosos para saber o que o atleta postaria, e se realmente era uma ação publicitária.

Algumas reações dos torcedores do Flamengo