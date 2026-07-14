Taça das Bolinhas é alvo de disputa judicial há décadasReprodução
Ainda conforme o texto, a competência para julgar o destino do troféu será da Justiça Federal do Rio. Até lá, ele segue guardado no depósito da Caixa Econômica Federal. "O Flamengo segue confiante no reconhecimento definitivo de seus direitos sobre o troféu", afirmou o clube, em nota oficial.
Entenda o caso
O Flamengo argumenta que venceu o penta em 1992, mas uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de 2018 considerou o Sport o único campeão de 1987. Com isso, o primeiro time a ganhar cinco Brasileirões teria sido o São Paulo, em 2007.
Leia a nota na íntegra
Ao reexaminar o caso, a 12ª Vara Cível Federal de São Paulo revogou a ordem de entrega do troféu e indeferiu o pedido do São Paulo, reconhecendo que a competência para decidir sobre a destinação da Taça é da Justiça do Rio de Janeiro.
A Taça das Bolinhas permanece, portanto, sob depósito da Caixa Econômica Federal, exatamente como determinado pela Justiça fluminense. O Flamengo segue confiante no reconhecimento definitivo de seus direitos sobre o troféu.
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