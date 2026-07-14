Emerson Royal segue no Flamengo apesar de proposta de clube inglêsGilvan de Souza/Flamengo
Bap explica motivos para Flamengo recusar venda de Emerson Royal
Rubro-Negro estipula valor mínimo para venda de lateral, mas também tem avaliação técnica
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