Emerson Royal segue no Flamengo apesar de proposta de clube inglês - Gilvan de Souza/Flamengo

Emerson Royal segue no Flamengo apesar de proposta de clube inglêsGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 14/07/2026 18:26

não vê uma peça de reposição à altura no momento.

O Flamengo recusou uma proposta do Aston Vill a e não pretende negociar Emerson Royal nesta temporada. Reserva, o lateral-direito é constantemente aproveitado pelo técnico Leonardo Jardim, mas a decisão final de mantê-lo foi do presidente do clube, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, que

"Eu decidi não vender o Royal por várias razões. A primeira delas é o seguinte: o Flamengo não tá de pires na mão numa situação econômica ou financeira que ele precise vender desesperadamente um jogador. E se eu vendo o Royal, quem eu reponho no lugar dele? Varela é um ótimo jogador, mas está com 32 anos", explicou Bap em entrevista ao Barbacast.



A avaliação da diretoria do Rubro-Negro é a necessidade de manter o alto nível de atuações nas partidas em que o lateral titular não puder jogar, diante da maratona e do desgaste físico.



"Para cada posição do time titular, nós temos que pensar o seguinte: cada jogador tem que jogar 7.500 minutos, Varela vai jogar 4.000, se não se contundir. Quem vai jogar os outros 3.500? Tem lateral disponível no mundo? Quantos grandes laterais a gente viu na Copa? Poucos. Eu venderia o Royal para contratar quem?", continuou.



valor mínimo de 15 milhões de euros (cerca de R$ 87 milhões) para, ao menos, abrir as negociações. E o

Emerson Royal tem contrato até dezembro de 2028 e o Flamengo não o considera inegociável. Entretanto, tem opara, ao menos, abrir as negociações. E o Aston Villa ofereceu 9 milhões de euros (R$ 53 milhões ).

Ainda assim, a questão de uma reposição seguirá pesando na decisão final da diretoria.



"Quando a gente pensa numa montagem de elenco, para quem quer ganhar a p... toda, eu tenho que ter jogadores que possam jogar num alto nível o ano inteiro", disse Bap.