José Boto, diretor de futebol do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

José Boto, diretor de futebol do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 14/07/2026 16:16

Rio - O diretor técnico de futebol do Flamengo , José Boto, disse em entrevista à 'ESPN' que a decisão de afastar Filipe Luís do comando da equipe foi sua, ratificada pelo presidente Bap. O treinador deixou o cargo no início de março, logo depois de uma vitória por 8 a 0 sobre o Madureira.

"A decisão de achar que era o melhor, naquela altura, para a equipe seria o afastamento do Filipe Luís foi minha, ratificada pelo presidente. E não teve interferência de absolutamente mais ninguém" disse o Diretor de futebol do Flamengo.

Na época, a decisão de demitir o técnico repercutiu muito mal entre a torcida do Flamengo. O treinador havia sido campeão da Libertadores, pelo placar de 1 a 0 contra o Palmeiras, em novembro, e passou perto de conquistar o Intercontinental em dezembro.

Agenda

O Rubro-Negro fará um amistoso com o Olimpia na sexta-feira (17), em Brasília, a partir das 20h. Já o próximo jogo oficial do Flamengo será na quarta-feira (22). Neste dia, a equipe de Leonardo Jardim vai encarar a Chapecoense na Arena Condá, pelo Brasileirão, às 21h30.

*Sob supervisão de João Alexandre Borges