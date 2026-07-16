José Boto, diretor de futebol do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo
"Ele [Leonardo] tem muito mais experiência de perceber, às vezes, como é que o mercado funciona. Porque, às vezes, o que é difícil no trabalho com um treinador é ele não perceber que o mercado não funciona assim, você não compra um jogador por 10 e, passado um mês, esse jogador não joga, e você não consegue vendê-lo por 10. Isso não existe. Quando você tem mais experiência, sabe que isso não pode acontecer. Você vai perder dinheiro, quando você quer vender um jogador que você comprou há pouco tempo e ele não é utilizado", disse, à 'ESPN'.
Filipe Luís na França
"Você vê, por exemplo, o [Roberto] De Zerbi [ex-técnico do Olympique de Marselha]. Não foi fácil para ele impor aquele estilo num jogo que é muito físico, de muita transição e intensidade. Por outro lado, o Monaco é um clube bom, porque é um clube em que a pressão não é excessiva. E isso vai permitir [ao Filipe] fazer um trabalho com mais tranquilidade. E eu estou convencido de que ele vai conseguir fazer um bom trabalho, mas isso a gente nunca sabe", ponderou.
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