José Boto, diretor de futebol do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

José Boto, diretor de futebol do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 16/07/2026 09:31

O diretor de futebol do Flamengo, José Boto, analisou as principais diferenças entre o técnico do clube, Leonardo Jardim, e o ex-treinador rubro-negro Filipe Luís em relação à postura no mercado. O dirigente destacou que o brasileiro ainda não tem muita experiência, ao contrário do português, que consegue enxergar certas características das negociações com mais facilidade.

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"Ele [Leonardo] tem muito mais experiência de perceber, às vezes, como é que o mercado funciona. Porque, às vezes, o que é difícil no trabalho com um treinador é ele não perceber que o mercado não funciona assim, você não compra um jogador por 10 e, passado um mês, esse jogador não joga, e você não consegue vendê-lo por 10. Isso não existe. Quando você tem mais experiência, sabe que isso não pode acontecer. Você vai perder dinheiro, quando você quer vender um jogador que você comprou há pouco tempo e ele não é utilizado", disse, à 'ESPN'. "Ele [Leonardo] tem muito mais experiência de perceber, às vezes, como é que o mercado funciona. Porque, às vezes, o que é difícil no trabalho com um treinador é ele não perceber que o mercado não funciona assim, você não compra um jogador por 10 e, passado um mês, esse jogador não joga, e você não consegue vendê-lo por 10. Isso não existe. Quando você tem mais experiência, sabe que isso não pode acontecer. Você vai perder dinheiro, quando você quer vender um jogador que você comprou há pouco tempo e ele não é utilizado", disse, à 'ESPN'.

"São essas pequenas nuances que fazem também a diferença entre trabalhar com um e trabalhar com o outro. Não é melhor, nem pior. É diferente. De todos os novos treinadores que eu tive ao longo de minha carreira, deste lado aqui, todos eles [são] diferentes. Todos, todos", concluiu.

Filipe Luís na França

Além disso, Boto também foi questionado sobre como será o desempenho do ídolo do Flamengo no Monaco. O dirigente opinou que o Campeonato Francês é difícil, "ainda mais para o estilo que Filipe gosta de jogar".



"Você vê, por exemplo, o [Roberto] De Zerbi [ex-técnico do Olympique de Marselha]. Não foi fácil para ele impor aquele estilo num jogo que é muito físico, de muita transição e intensidade. Por outro lado, o Monaco é um clube bom, porque é um clube em que a pressão não é excessiva. E isso vai permitir [ao Filipe] fazer um trabalho com mais tranquilidade. E eu estou convencido de que ele vai conseguir fazer um bom trabalho, mas isso a gente nunca sabe", ponderou.