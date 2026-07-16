Convocado para a Copa do Mundo, Léo Pereira se valorizou no FlaGilvan de Souza/Flamengo
Flamengo prepara valorização e novo contrato para Léo Pereira
Zagueiro, de 30 anos, tem vínculo até o fim do ano que vem
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