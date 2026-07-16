Convocado para a Copa do Mundo, Léo Pereira se valorizou no Fla - Gilvan de Souza/Flamengo

Convocado para a Copa do Mundo, Léo Pereira se valorizou no FlaGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 16/07/2026 17:50

Rio - O zagueiro Léo Pereira, de 30 anos, deverá receber uma valorização salarial por parte do Flamengo depois da disputa da Copa do Mundo. O defensor recebeu uma consulta do Besiktas, da Turquia, mas o clube carioca não tem interesse em uma transferência. As informações são do portal "GE".

A ideia do Flamengo é ampliar o contrato do zagueiro, que se encerra em 2027, e dar um aumento para Léo Pereira. Apesar de não ter atuado na Copa do Mundo, o defensor retorna ao Rubro-Negro ainda mais valorizado pelo torneio.

O zagueiro é considerado peça fundamental na equipe de Leonardo Jardim. No Flamengo desde 2020, Léo Pereira deu a volta por cima depois de um começo ruim e está na galeria dos defensor mais vitoriosos da história do Rubro-Negro.

No total, Léo Pereira soma 304 jogos, 18 gols e cinco assistências. Ele tem contrato até o fim do ano que vem. Pelo Flamengo, ele conquistou duas Libertadores, dois Brasileiros, duas Copas do Brasil, além de outros títulos de menor expressão.