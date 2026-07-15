Estádio Mané Garrincha - Paula Reis/C.R. Flamengo

Estádio Mané GarrinchaPaula Reis/C.R. Flamengo

Publicado 15/07/2026 21:26

Rio - A FlamengoTV transmitirá o amistoso entre o Rubro-Negro e o Olimpia (PAR) ao vivo e com imagens para o Brasil e exterior. O clube fez o anúncio nesta quarta-feira (15).

"A cobertura contará com duas transmissões simultâneas, uma em português e outra em espanhol, ampliando o alcance da FlamengoTV entre os milhões de rubro-negros espalhados pelo planeta e do público de língua espanhola", diz um trecho da nota do Fla.

A transmissão da Flamengo TV em português começará às 17h, e a narração será de João Guilherme. A versão em espanhol começará às 19h e terá Gustavo Werthein no comando.

Flamengo e Olimpia vão se enfrentar na próxima sexta-feira (17), a partir das 20h, no Mané Garrincha, em Brasília. O Rubro-Negro chega para a partida após uma intertemporada invicta em Portugal: empatou em 2 a 2 com o River Plate (ARG); venceu o Lausanne (SUI) por 2 a 0; e superou o Benfica (POR) por 2 a 1. Assim, faturou o Troféu do Algarve.