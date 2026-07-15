Estádio Mané GarrinchaPaula Reis/C.R. Flamengo
Flamengo anuncia transmissão do amistoso com o Olimpia
Partida acontecerá na sexta-feira (17), a partir das 20h no Mané Garrincha
Flamengo anuncia transmissão do amistoso com o Olimpia
Partida acontecerá na sexta-feira (17), a partir das 20h no Mané Garrincha
Flamengo rejeita oferta de R$ 58 milhões do Grupo City por zagueiro
Jogador, de 19 anos, tem contrato até o fim de 2029
Clube turco demonstra interesse por Léo Pereira
Flamengo, no entanto, não quer negociar zagueiro, considerado um dos pilares da equipe
Flamengo acerta empréstimo de atacante a clube da Série B
Carlinhos reforçará o Athletic na sequência da temporada
Flamengo pode ter reforços caseiros no jogo contra o Olimpia
Rubro-Negro vai enfrentar o time paraguaio em amistoso
Bap explica motivos para Flamengo recusar venda de Emerson Royal
Rubro-Negro estipula valor mínimo para venda de lateral, mas também tem avaliação técnica
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.