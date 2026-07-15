Carlinhos é o novo jogador do AthleticDivulgação / Athletic Club

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Theo Faria
Rio - O Flamengo acertou o empréstimo de Carlinhos ao Athletic, clube que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro. O time mineiro já anunciou a chegada do jogador. Ele estava no Remo, mas recebeu poucas oportunidades e, agora, terá um novo desafio pela frente.

O centroavante chegou ao Rubro-Negro em 2024, depois de se destacar pelo Nova Iguaçu no Campeonato Carioca. No entanto, não conseguiu se firmar e disputou só 20 jogos, com cinco gols.

Desde então, Carlinhos passou por Vitória e Remo, onde também não obteve sucesso. Em 2026, fez um gol e deu uma assistência em seis partidas pelo Leão Azul, sendo cinco como titular.

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