Carlinhos é o novo jogador do AthleticDivulgação / Athletic Club
O centroavante chegou ao Rubro-Negro em 2024, depois de se destacar pelo Nova Iguaçu no Campeonato Carioca. No entanto, não conseguiu se firmar e disputou só 20 jogos, com cinco gols.
Desde então, Carlinhos passou por Vitória e Remo, onde também não obteve sucesso. Em 2026, fez um gol e deu uma assistência em seis partidas pelo Leão Azul, sendo cinco como titular.
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