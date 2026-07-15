Titular absoluto, Léo Pereira despertou interesse do Besiktas, que já questionou valores ao Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Titular absoluto, Léo Pereira despertou interesse do Besiktas, que já questionou valores ao Flamengo Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 15/07/2026 14:19





LEIA MAIS: Flamengo acerta empréstimo de atacante a clube da Série B Rio — O Besiktas, da Turquia, entrou em contato com o Flamengo questionando quais são os valores e condições para contratar o zagueiro Léo Pereira. O Rubro-Negro ainda não respondeu, mas não tem interesse em vender nenhum titular, conforme o jornalista Cahê Mota, do 'ge'.





LEIA MAIS: Flamengo pode ter reforços caseiros no jogo contra o Olimpia Ainda conforme a publicação, a intenção dos turcos é analisar a resposta do clube carioca antes de formalizar uma proposta. O nome do defensor está na lista do novo técnico do time, Vincenzo Italiano.

Léo Pereira é titular absoluto na equipe de Leonardo Jardim e integrou o elenco da Seleção na Copa do Mundo 2026. Está no Rubro-Negro desde 2020, onde já soma 304 jogos, além de 16 títulos. Tem contrato até dezembro de 2027.