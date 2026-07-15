Rio — O Besiktas, da Turquia, entrou em contato com o Flamengo questionando quais são os valores e condições para contratar o zagueiro Léo Pereira. O Rubro-Negro ainda não respondeu, mas não tem interesse em vender nenhum titular, conforme o jornalista Cahê Mota, do 'ge'.
Léo Pereira é titular absoluto na equipe de Leonardo Jardim e integrou o elenco da Seleção na Copa do Mundo 2026. Está no Rubro-Negro desde 2020, onde já soma 304 jogos, além de 16 títulos. Tem contrato até dezembro de 2027.
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