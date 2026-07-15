João Victor tem contrato até o fim de 2029Gilvan de Souza/Flamengo
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Jogador, de 19 anos, tem contrato até o fim de 2029
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