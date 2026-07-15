João Victor tem contrato até o fim de 2029 - Gilvan de Souza/Flamengo

João Victor tem contrato até o fim de 2029Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 15/07/2026 18:20

Rio - O Flamengo recusou uma proposta de 10 milhões de euros (R$ 58 milhões) do Grupo City pelo zagueiro João Victor. O jovem, de 19 anos, está sendo observado pela holding para próxima janela de transferências. As informações são do portal "GE".

O desejo é que o defensor atue por clubes satélites na Europa para desenvolvimento. Apesar da recusa inicial do Flamengo, a tendência é que o grupo City faça uma nova proposta por João Victor.

O zagueiro, de 19 anos, foi titular nas três partidas durante o torneio amistoso do Flamengo em Portugal. João Victor é capitão da Seleção Sub-20 que disputará o Sul-Americano, em janeiro de 2027, em busca de uma vaga na Copa do Mundo da categoria.

No fim do ano passado, o Flamengo rejeitou uma proposta de 8 milhões de euros (R$ 51 milhões, na época) do Ajax pelo zagueiro. Na ocasião, João Victor era questionado por atuações ruins nas poucas oportunidades no time de cima, mas o Rubro-Negro demonstrou confiança no jovem.