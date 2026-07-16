Pulgar em treino do Flamengo - Adriano Fontes / Flamengo

Pulgar em treino do FlamengoAdriano Fontes / Flamengo

Publicado 16/07/2026 20:31

Rio - O volante Erick Pulgar, do Flamengo , está na mira de clubes da Arábia Saudita e dos Estados Unidos. O estafe do jogador já foi procurado com interessados em pagar a multa rescisória do chileno. A informação foi divulgada primeiro pelo site 'ge'.

Pulgar tem contrato com o Flamengo válido até o fim de 2027. Em recente entrevista à 'ESPN', o diretor técnico de futebol do Rubro-Negro, José Boto, não confirmou o valor da multa e rechaçou ter medo de perder o atleta.

"Depende do que é baixa para você (sobre multa rescisória). Depende se 5 ou 6 milhões de euros é pouco dinheiro para um jogador de 32 ou 33 anos. Depende muito da visão que você tem. Agora, estamos atentos a isso, já conversamos com o jogador, o jogador está contente aqui. Não tememos perdê-lo".

Nesta temporada com a camisa do Flamengo, ele soma 17 partidas oficiais e dois gols marcados. No ano passado, o clube acertou a renovação de Pulgar até o fim de 2027.

