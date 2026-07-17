Leonardo Jardim em treino do FlamengoAdriano Fontes / Flamengo
Durante a intertemporada, o Rubro-Negro empatou em 2 a 2 com o River Plate. Na sequência, venceu o Lausanne, da Suíça, por 2 a 0 e então, superou o Benfica pelo placar de 1 a 0. As três partidas aconteceram no Algarve, em Portugal.
O clube paraguaio também aproveitou a pausa da Copa do Mundo para testar o elenco. A equipe ganhou partidas contra o San Lorenzo e Sportivo Luqueño, além de ter empatado com o Recoleta.
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Como chega o Flamengo
O jogo será transmitido na FlamengoTV, canal do clube no YouTube. Depois deste compromisso, o Rubro-Negro enfrenta a Chapecoense na próxima quarta-feira (22), na Arená Condá, pela 19ª rodada do Brasileirão.
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Confira os relacionados para o amistoso
Defensores: Ayrton Lucas, Daniel Silva, Emerson Royal, Varela, João Victor, Johnny, Vitão;
Meias: Erick Pulgar, Evertton Araújo, Jorginho, Joshua, Lorran, Rayan Lucas, Saúl;
Atacantes: Bruno Henrique, Everton Cebolinha, Luiz Araújo, Pedro, Samuel Lino, Wallace Yan.
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