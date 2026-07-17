Leonardo Jardim em treino do Flamengo - Adriano Fontes / Flamengo

Leonardo Jardim em treino do FlamengoAdriano Fontes / Flamengo

Publicado 17/07/2026 10:56





Durante a intertemporada, o Rubro-Negro empatou em 2 a 2 com o River Plate. Na sequência, venceu o Lausanne, da Suíça, por 2 a 0 e então, superou o Benfica pelo placar de 1 a 0. As três partidas aconteceram no Algarve, em Portugal.



O clube paraguaio também aproveitou a pausa da Copa do Mundo para testar o elenco. A equipe ganhou partidas contra o San Lorenzo e Sportivo Luqueño, além de ter empatado com o Recoleta.



LEIA MAIS: Filipe Luís convida Jorginho, que respondeu se quer sair do Flamengo Rio — O Flamengo entra em campo nesta sexta-feira (17), às 20h, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, para enfrentar o Olimpia, do Paraguai. Este será o último amistoso do time de Leonardo Jardim antes da volta do Campeonato Brasileiro.Durante a intertemporada, o Rubro-Negro empatou em 2 a 2 com o River Plate. Na sequência, venceu o Lausanne, da Suíça, por 2 a 0 e então, superou o Benfica pelo placar de 1 a 0. As três partidas aconteceram no Algarve, em Portugal.O clube paraguaio também aproveitou a pausa da Copa do Mundo para testar o elenco. A equipe ganhou partidas contra o San Lorenzo e Sportivo Luqueño, além de ter empatado com o Recoleta.

Como chega o Flamengo

Para o confronto desta sexta-feira, Leonardo Jardim deve manter a base do time que disputou os amistosos em Portugal. Varela e De la Cruz, que representaram a seleção uruguaia na Copa, já treinam com o elenco, mas apenas o lateral viaja para Brasília.

Rossi, Emerson Royal, João Victor, Vitão e Ayrton Lucas; Pulgar, Jorginho e Samuel Lino; Luiz Araújo, Bruno Henrique e Pedro.



O jogo será transmitido na FlamengoTV, canal do clube no YouTube. Depois deste compromisso, o Rubro-Negro enfrenta a Chapecoense na próxima quarta-feira (22), na Arená Condá, pela 19ª rodada do Brasileirão.



LEIA MAIS: Pulgar desperta interesse de clubes de Arábia Saudita e EUA No entanto, Arrascaeta e Paquetá se recuperam de lesões, enquanto Danilo e Léo Pereira se reapresentaram nesta quinta-feira (16). Os jogadores não vão participar do amistoso. Com isso, a provável escalação deve ser:, canal do clube no YouTube. Depois deste compromisso, o Rubro-Negro enfrenta a Chapecoense na próxima quarta-feira (22), na Arená Condá, pela 19ª rodada do Brasileirão.

Confira os relacionados para o amistoso

Goleiros: Andrew, Dyogo Alves, Rossi;

Defensores: Ayrton Lucas, Daniel Silva, Emerson Royal, Varela, João Victor, Johnny, Vitão;

Meias: Erick Pulgar, Evertton Araújo, Jorginho, Joshua, Lorran, Rayan Lucas, Saúl;

Atacantes: Bruno Henrique, Everton Cebolinha, Luiz Araújo, Pedro, Samuel Lino, Wallace Yan.

