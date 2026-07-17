Jorginho em treino do Flamengo no Ninho do Urubu Gilvan de Souza/Flamengo

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Hugo Perruso
O Filipe Luís indicou alguns jogadores do Flamengo que gostaria de contar em sua primeira temporada pelo Mônaco. Um deles é Jorginho, que confirmou o convite do técnico, mas garantiu que não pretende deixar o clube carioca.
“A gente teve conversa, conversamos e tal, como amigos também, mas não. Estou no Flamengo. Tá doido? (risos) ”, disse o volante em entrevista à Ge TV.
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Jorginho ainda elogiou o ex-comandante, com quem trabalhou desde que chegou ao Flamengo, no meio de 2025, até fevereiro de 2026. Juntos, eles conquistaram o Brasileirão e a Libertadores.
“É um treinador superpreparado. Com certeza, tem um futuro brilhante pela frente. Acredito que vai ser muito feliz no Monaco, assim como foi no Flamengo. Pelo tanto que ele estuda e pela pessoa que ele é, acredito que tem tudo para brilhar”, disse.

Flamengo está tranquilo

Além de Jorginho, outros dois nomes do elenco rubro-negro agradam a Filipe Luís.  O Flamengo, entretanto, não mostra preocupação com uma possível investida do Mônaco, já que não pretende liberar jogadores importantes sem o pagamento da multa rescisória ou por um valor próximo.
Recentemente, a diretoria recusou uma proposta do Aston Villa Por Emerson Royal. Além de o valor de 9 milhões de euros (R$ 53 milhões) ter sido considerado baixo, a falta de bons laterais disponíveis no mercado também pesou na decisão.
Outros nomes do Flamengo também despertam interesse de clubes europeus, como Léo Pereira. Um deles é o Besiktas, da Turquia. Diante disso, o clube pretende renovar o contrato do zagueiro com uma valorização salarial.