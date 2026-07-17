Jorginho em treino do Flamengo no Ninho do Urubu - Gilvan de Souza/Flamengo

Jorginho em treino do Flamengo no Ninho do Urubu Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 17/07/2026 09:48 | Atualizado 17/07/2026 15:27

confirmou o convite do técnico, mas garantiu que não pretende deixar o clube carioca.

O Filipe Luís indicou alguns jogadores do Flamengo que gostaria de contar em sua primeira temporada pelo Mônaco . Um deles é Jorginho, que

“A gente teve conversa, conversamos e tal, como amigos também, mas não. Estou no Flamengo. Tá doido? (risos) ”, disse o volante em entrevista à Ge TV.



Jorginho ainda elogiou o ex-comandante, com quem trabalhou desde que chegou ao Flamengo, no meio de 2025, até fevereiro de 2026. Juntos, eles conquistaram o Brasileirão e a Libertadores.



“É um treinador superpreparado. Com certeza, tem um futuro brilhante pela frente. Acredito que vai ser muito feliz no Monaco, assim como foi no Flamengo. Pelo tanto que ele estuda e pela pessoa que ele é, acredito que tem tudo para brilhar”, disse.



Flamengo está tranquilo



Além de Jorginho, outros dois nomes do elenco rubro-negro agradam a Filipe Luís. O Flamengo, entretanto, não mostra preocupação com uma possível investida do Mônaco, já que não pretende liberar jogadores importantes sem o pagamento da multa rescisória ou por um valor próximo.

