Jorginho em treino do Flamengo no Ninho do Urubu Gilvan de Souza/Flamengo
Filipe Luís convida Jorginho, que responde se quer sair do Flamengo
Técnico do Mônaco tem o desejo de contar com jogadores com quem trabalhou no Rubro-Negro
Flamengo está tranquilo
Flamengo prepara proposta de R$ 150 milhões para contratar Thiago Almada
Meia argentino deseja permanecer na Europa
Atlético Mineiro ironiza Flamengo por campanha para nova camisa
Clube mineiro teve programa parecido ao do Rubro-Negro entre 2020 até 2024
Flamengo joga último amistoso antes de volta ao Brasileiro nesta sexta
Rubro-Negro encara o Olimpia no estádio Mané Garrincha; bola rola às 20h
Filipe Luís convida Jorginho, que responde se quer sair do Flamengo
Técnico do Mônaco tem o desejo de contar com jogadores com quem trabalhou no Rubro-Negro
Pulgar desperta interesse de clubes de Arábia Saudita e EUA
Volante tem contrato com o Flamengo válido até o fim de 2027
Flamengo prepara valorização e novo contrato para Léo Pereira
Zagueiro, de 30 anos, tem vínculo até o fim do ano que vem
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.