Thiago Almada com a camisa da seleção argentina - AFP

Thiago Almada com a camisa da seleção argentinaAFP

Publicado 17/07/2026 14:15

Rio - O Flamengo sonha com a contratação de Thiago Almada e promete ir com carga máxima na abertura da janela de transferências, a partir da próxima segunda-feira (20). O Rubro-Negro prepara uma oferta de 30 milhões de dólares (cerca de R$ 153 milhões) por 50% dos direitos econômicos do meia argentino, de acordo com o "UOL".

Thiago Almada vai definir o futuro somente após a final da Copa do Mundo. Campeão mundial em 2022, o meia argentino pode conquistar o bicampeonato no próximo domingo (19), diante da Espanha. O Flamengo, por sua vez, aguarda a decisão e tenta convencê-lo a retornar para o futebol brasileiro. No momento, o desejo do jogador é permanecer na Europa.

Apesar da vontade de continuar no Velho Continente, Thiago Almada ainda não recebeu propostas. Fora dos planos do Atlético de Madrid, o meia argentino vive a expectativa de receber ofertas de clubes europeus a partir da próxima semana. O Flamengo, por outro lado, aposta no projeto esportivo para vencer a disputa com o River Plate, da Argentina, que ofereceu 20 milhões de dólares (R$ 102,5 milhões).

Flamengo aguarda aval de Bap para avançar com outros dois nomes

Thiago Almada não é o único nome no radar do Flamengo. O Rubro-Negro também tem conversas com outros dois nomes, que já foram aprovados pelo diretor de futebol José Boto e a comissão técnica de Leonardo Jardim. Porém, o avanço das negociações depende do aval do presidente Luiz Eduardo Baptista, que precisa aprovar tanto pelo aspecto esportivo quanto pelo financeiro.

O Flamengo guarda os dois nomes a "sete chaves". Porém, o técnico Leonardo Jardim pediu a contratação de um meia ofensivo para ser reserva de Arrascaeta e mais um ponta. O Rubro-Negro traçou o perfil das buscas como um jogador jovem e com boa condição física para suportar o calendário do futebol brasileiro. No segundo semestre, o Mais Querido ainda disputa a Libertadores.