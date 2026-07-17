Zé Lucas pelo Sport - Reprodução/ Redes Sociais/ Zé Lucas

Zé Lucas pelo SportReprodução/ Redes Sociais/ Zé Lucas

Publicado 17/07/2026 18:40 | Atualizado 17/07/2026 18:50

Flamengo está entre os clubes que monitoram a situação de Zé Lucas, uma das principais promessas do Sport. Segundo informações do 'ge', o Rubro-Negro Carioca mantém conversas com a diretoria pernambucana e estuda apresentar uma proposta pelo volante de 18 anos.



A oferta em discussão prevê um empréstimo oneroso, modelo em que o clube interessado paga um valor imediato pela cessão do atleta. Os valores discutidos giram em torno de 2,5 milhões de euros fixos (cerca de R$ 14,6 milhões), além de bônus entre 3 e 4 milhões de euros vinculados à participação do jogador na equipe principal.

Rio - Oestá entre os clubes que monitoram a situação de Zé Lucas, uma das principais promessas do Sport. Segundo informações do 'ge', o Rubro-Negro Carioca mantém conversas com a diretoria pernambucana e estuda apresentar uma proposta pelo volante de 18 anos.A oferta em discussão prevê um empréstimo oneroso, modelo em que o clube interessado paga um valor imediato pela cessão do atleta. Os valores discutidos giram em torno de 2,5 milhões de euros fixos (cerca de R$ 14,6 milhões), além de bônus entre 3 e 4 milhões de euros vinculados à participação do jogador na equipe principal.

O plano do Flamengo é integrar Zé Lucas inicialmente ao time sub-20. Caso corresponda às expectativas, ele seria promovido ao elenco profissional. Em uma futura venda, o Sport também teria direito a uma participação financeira por meio de uma taxa de vitrine.



Além dos cariocas, o Cruzeiro também acompanha a situação do meio-campista. No exterior, Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e um clube da primeira divisão da França demonstraram interesse no atleta. Apesar das conversas, ainda não há proposta oficial na mesa.



*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob a supervisão de João Alexandre Borges.